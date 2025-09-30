Kylian Mbappé explota con hat-trick ante Kairat en Champions League [Video]

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, protagonizó con tres goles este martes la goleada de visitante 5-0 que propinó su equipo al debutante Kairat en la segunda jornada de la UEFA Champions League 2025.

Tras más de 10 horas de viaje debido a la lejanía de Kazajistán, el Real Madrid cumplió con su favoritismo al triunfo a los pies de Mbappé, que con el hat-trick colaboró en la pizarra junto con los suplentes Eduardo Camavinga y Brahim Díaz, quienes cerraron la goleada.

El espectáculo de Donatello comenzó por intermedio de un inocente penal que el joven guardameta del Kairat, Sherkhan Kalmurza, cometió al intentar anticiparse a un rebote que Franco Mastantuono buscó.

Con un tiro cruzado, engañando a Kalmurza, sacudió las mallas para darle la victoria parcial al Real Madrid al final del primer tiempo.

El guion goleador de Mbappé continuó en el complemento, de la manera más inesperada posible. Con el Kairat presionando alto el balón cayó a los pies de Thibaut Courtois, quien lanzó un despeje que terminó en una asistencia perfecta para que el galo pusiera su doblete tras picar el balón.

Para ese momento ya Mbappé acumulaba su cuarto gol en la Champions League para estar al frente de la tabla de artileros, antes de pasar a sellar su triplete con un auténtico golazo en el que se juntaron Rodrygo y Arda Güler.

Una gran jugada individual de Rodrygo culminó con la esférica a las botas de Guler en la frontal del área. Viendo pasar a Mbappé, dejó un taconazo para que el 10 del Madrid fusilara una vez más a Kalmurza.

Lo más destacado es que Mbappé ha podido lograr una mayor cantidad de goles. En la primera mitad, tras un caño dentro del área, remató muy de cerca al poste derecho y en el complemento fue víctima de una atajada de Kalmurza.

Sobre el final, un cabezazo de Camavinga y un remate cruzado de derecha de Brahim sentenciaron la Manito en favor de los Merengues.

Con el resultado el Real Madrid consigue su segunda victoria en la UEFA Champions League 2025-2026, igualando en la primera posición de la tabla con Bayern de Múnich e Inter de Milán.

Mira el resumen del partido aquí:

