Xabi Alonso se olvida del Atlético de Madrid y ya piensa en la Champions

El director técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, aseguró este lunes que la derrota sufrida durante el fin de semana ante el Atlético de Madrid 5-2 correspondiente a LaLiga de España fue un golpe duro, pero subrayó que ahora su equipo se enfoca poder ganar su próximo partido en la Champions League.

“No hay que analizar solo la actitud, porque eso es un término un poco… Yo creo que hay razones futbolísticas también, que no estuvimos a nuestro mejor nivel, que las vamos a poder usar incluso para mañana y eso es parte del proceso de adaptación, de aprendizaje. Duele, ha dolido, pero ahora ya estamos en ‘modo Champions'”, destacó el entrenador en sus declaraciones durante la conferencia de prensa previa al partido que tendrán contra el FC Kairat Almaty de Kazajistán.

Dicha rueda de prensa se llevó a cabo en el Estadio Central de Almaty, donde Alonso rechazó la idea de que la caída ante los colchoneros fuera únicamente cuestión de actitud, calificando esta explicación como “un poco simplista”.

Vicente del Bosque destaca las cualidades de Xabi Alonso en el banquillo. Crédito: Rebecca Blackwell | AP

“Son cosas a nivel de juego, a nivel de soluciones y a nivel de ritmo para competir mejor, no competimos lo suficientemente bien. Ya han pasado 24 horas, ya hemos hecho un análisis, se ha quedado dentro para poder usarlo y ahora ya estamos en ‘modo Champions'”, agregó.

Asimismo reconoció que el equipo llega con el firme objetivo de poder quedarse con el triunfo en este partido de Champions para poder luchar él una nueva orejona tras la complicada situación de la temporada pasada.

“Mañana es partido de Champions, no importa el rival, no importa dónde vengamos, queremos ganar, tener un buen inicio es importante, ya lo hicimos en el partido de casa con la victoria ante el Marsella y queremos seguir a domicilio para ir sumando puntos”, destacó.

Sobre el regreso de Jude Bellingham al centro del campo, el español destacó las múltiples opciones que tiene en esa zona del campo, y señaló que necesitará a todos sus jugadores disponibles para el desafío. Reiteró también que el Real Madrid se encuentra en pleno proceso de construcción y, aunque no puede prever cuánto durará este proceso, está convencido de que están avanzando en la dirección correcta.

“A Jude (Bellingham) le vamos a necesitar, a Arda (Güler), a Fede (Valverde), tenemos muchas opciones en el medio, con extremos también. El otro día no fue como esperábamos, pero para lo que viene por delante tenemos muchas opciones”, enfatizó Alonso.

“Estamos todavía en fase de construcción, en fase de ir mejorando ¿Cuánto va a durar? No sé cuánto, pero todavía estamos dando pasos para adelante y para dar dos pasos para adelante igual tienes que dar uno para atrás. Queremos seguir definiendo cómo queremos ser tanto a nivel futbolístico como a nivel de personalidad de equipo”, concluyó el vasco.

