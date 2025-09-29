Real Madrid viaja 7,000 km hasta Kazajistán por Champions League y es recibido con honores (Video)

El Real Madrid aterrizó este lunes en Almaty, Kazajistán, donde este martes 30 de septiembre disputará ante el Kairat la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions League, tras un recorrido de casi 7,000 kilómetros.

Será la primera vez que el conjunto blanco juegue un partido de la máxima competición continental en suelo asiático y apenas la segunda en toda la historia del torneo. La expedición merengue, integrada por 22 futbolistas, quedó concentrada en el Hotel Intercontinental, reservado en exclusiva para la plantilla, lugar donde el equipo fue recibido por una gran multitud.

La cita ha generado gran expectación en Asia Central, Rusia, China y toda la región euroasiática, donde miles de aficionados esperan ver en directo al campeón europeo.

Después de la dura derrota frente al Atlético de Madrid (5-2), el técnico Xabi Alonso optó por desplazar a todas sus figuras, entre ellas Kylian Mbappé y Vinícius Jr., con la intención de recuperar confianza en Europa.

En la lista no aparecen Dani Carvajal, lesionado y con un mes de baja, ni Éder Militao, golpeado en el Metropolitano aunque con opciones de reaparecer el próximo fin de semana.

El equipo entrenará esta tarde en el Estadio Central de Almaty, con capacidad para 23.000 espectadores, donde se jugará el encuentro a las 9:45 hora local (12:45 PM ET).

El presidente del Kairat celebró la visita del Real Madrid

El presidente del Kairat, Kairat Boranbáyev, expresó este lunes su satisfacción por la llegada del Real Madrid a Almaty, donde ambos equipos se medirán este martes en la segunda jornada de la Liga de Campeones. El dirigente calificó el encuentro como una “gran fiesta” para Kazajistán, destacando la importancia de que el club blanco haya viajado con todas sus estrellas.

“No sé si está mal o bien que perdieran, pero han traído a los mejores. Obviamente, los aficionados quieren ver en vivo a las mejores estrellas. Será una gran fiesta”, afirmó Boranbáyev en rueda de prensa desde el Estadio Central de Almaty.

