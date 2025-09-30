Litzy revela las razones detrás de la suspensión de su boda programada para octubre

Litzy y el chef Poncho Cadenas han decidido suspender la boda hasta nuevo aviso, lo que sin duda fue una gran sorpresa para los fans porque ella había dicho que lo harían comenzando el mes de octubre. La actriz dijo que ambos estaban ocupados y no han tenido el tiempo suficiente para poder organizar mejor la ceremonia que tenían pensado realizar frente al mar.

Por ello, dijo la fecha en la cual tenían pensado contraer matrimonio en los próximos días, pero los compromisos laborales han estado a la orden del día y deben cumplir con cada uno de ellos: “No hay mucha actualización, porque según nosotros nos casábamos el 11 de octubre y claro que no, no hemos preparado nada. La verdad es que ha sido complicado, andamos del tingo al tango, afortunadamente, y hemos tenido que hacer otras cosas”, dijo.

La cantante de raíces mexicanas explicó que el motivo de la cancelación de la ceremonia no tiene nada que ver con falta de amor o una situación similar; todo lo contrario. Aunque ella sí comentó que al no haber entregado las invitaciones con tiempo, muchas de las personas dirían que no asistirían por no pasarlas con suficiente tiempo para organizarse y poder estar con ellos en un momento tan especial.

“No nos hemos podido sentar a hacerlo y, sobre todo, lo hacemos por la gente, porque no avisamos con tiempo y tú sabes que cuando es una boda fuera de la ciudad, la gente tiene que planificarse con boletos de avión, clima, hospedaje, y se nos hizo cruel poner a la gente en aprietos; nadie iba a ir”, comentó.

Antes de finalizar su intervención, dejó claro que ambos saben lo que sienten el uno por el otro y no ven necesario hacer las cosas apresuradas para firmar un papel. Cuando se sientan sin tanta presión y sin una lista tan compleja de trabajo, seguramente se van a distribuir las tareas para que la ceremonia salga mejor de lo que esperaban.

“Vamos a tomarnos un poco de tiempo, no hay prisa; ya sabemos que estamos juntos, que nos amamos y que en algún momento lo podremos hacer. Ahorita no hay fecha, el 11 de octubre no será“, contó.

