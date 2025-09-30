Philadelphia Phillies gran favorito para llevarse la Serie Mundial

El final de la temporada regular 2025 de la MLB no solo definió a los equipos clasificados, sino que reordenó el ranking de favoritos.

El gran titular, contra todo pronóstico inicial, es que los Philadelphia Phillies han ascendido al trono de las proyecciones, superando al súper equipo de los Dodgers como el principal candidato a alzar el Trofeo de la Serie Mundial.

Los Phillies cerraron una campaña magistral con 96 victorias, el mejor récord de la Liga Nacional, cimentando una narrativa de consistencia, poder y picheo profundo que los analistas consideran más resistente para el exigente formato de postemporada que el glamour de Los Ángeles.

El motor ofensivo que impulsa el favoritismo

La confianza en Philadelphia no es una casualidad; está anclada en una producción ofensiva que dominó la Liga Nacional de principio a fin, encabezada por dos actuaciones individuales estelares.

Kyle Schwarber: sin rival en el poder

Kyle Schwarber fue el slugger más productivo de la Liga Nacional, entregando una temporada ofensiva digna de ser favorita en octubre. Sus números son incuestionables:

Líder de la MLB en Carreras Impulsadas (132).

Líder de la Liga Nacional en Jonrones (56).

El poder sostenido de Schwarber, combinado con un cuerpo de bateadores que incluye a Bryce Harper y Trea Turner, garantiza que los Filis no tendrán problemas para anotar carreras contra cualquier rotación de Playoffs.

Trea Turner: el factor habilidad

Otro argumento crucial es el shortstop Trea Turner. Su resurgimiento espectacular en la segunda mitad le permitió asegurar el título de bateo de la Liga Nacional con .304.

La capacidad de Turner para crear oportunidades y su clutch-hitting en situaciones de alta presión dan a la alineación de los Phillies un balance que a menudo falta en otros contendientes.

La fórmula para la Serie Mundial

Más allá del bateo, los Philadelphia Phillies reúnen los tres pilares necesarios para una carrera exitosa en octubre:

Picheo confiable: Una rotación experimentada y un bullpen probado, capaz de limitar las anotaciones cuando la ofensiva tiene una noche fría. Experiencia de octubre: El núcleo del equipo ha disputado finales de campeonato en los últimos años. Saben lo que es jugar con las luces encendidas. Ventaja de localía: Su récord les asegura la ventaja de jugar en casa en gran parte de los Playoffs, un factor histórico en la consecución de la Serie Mundial.

Con la tabla de posiciones finalizada, la temporada regular es historia. Los Phillies ya han ganado la batalla de las proyecciones. Ahora, la única pregunta es si podrán confirmar en el campo de juego su condición de favorito indiscutible de la MLB 2025.

