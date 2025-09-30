Camino a la Serie Mundial: así se jugarán los playoffs de las Grandes Ligas
La postemporada de las Grandes Ligas arranca con los duelos de la Serie de Comodines, dando inicio a la electrizante carrera por la Serie Mundial
Tras 162 juegos de temporada regular, la pasión de las Grandes Ligas se enciende con la postemporada 2025. Doce equipos inician su camino en los playoffs, que arranca con las Series de Comodines.
Desde rivalidades históricas hasta duelos inesperados, te presentamos el calendario, los cruces confirmados y las sedes que albergarán la primera y más intensa fase de la lucha por la gloria de la Serie Mundial.
Serie de Comodines (Wild Card): al mejor de tres juegos
Esta ronda, que se juega íntegramente en el estadio del equipo mejor clasificado, se disputa entre el martes 30 de septiembre y el jueves 2 de octubre.
Liga Americana
ALWC1
Red Sox vs. Yankees
Fechas: J1: Mar. 30 (6:08 PM) / J2: Mié. 1 (6:08 PM) / J3*: Jue. 2 (6:08 PM)
Yankee Stadium, Nueva York
ALWC2
Tigers vs. Guardians
Fechas: J1: Mar. 30 (1:08 PM) / J2: Mié. 1 (1:08 PM) / J3*: Jue. 2 (1:08 PM)
Progressive Field, Cleveland
Liga Nacional
NLWC1
Padres vs. Cubs
Fechas: J1: Mar. 30 (3:08 PM) / J2: Mié. 1 (3:08 PM) / J3*: Jue. 2 (3:08 PM)
Wrigley Field, Chicago
NLWC2
Reds vs. Dodgers
Fechas: J1: Mar. 30 (9:08 PM) / J2: Mié. 1 (9:08 PM) / J3*: Jue. 2 (9:08 PM)
Dodger Stadium, Los Ángeles
* El Juego 3 se disputará solo si es necesario.
Serie Divisional: al mejor de cinco juegos
Los ganadores del Wild Card avanzan a esta fase para enfrentarse a los dos mejores sembrados de cada liga, quienes recibieron un pase directo. Esta ronda comienza el sábado 4 de octubre.
Liga Americana
ALDS A: Ganador ALWC1 (Red Sox/Yankees) vs. (1) Toronto Blue Jays
ALDS B: Ganador ALWC2 (Tigers/Guardians) vs. (2) Seattle Mariners
Liga Nacional (NLDS)
NLDS A: Ganador NLWC1 (Padres/Cubs) vs. (1) Milwaukee Brewers
NLDS B: Ganador NLWC2 (Reds/Dodgers) vs. (2) Philadelphia Phillies
Series de Campeonato y Serie Mundial
Las batallas por el banderín de cada liga (ALCS y NLCS) se jugarán a partir del 12 y 13 de octubre, respectivamente, al mejor de siete juegos.
Fechas de Inicio
Serie de Campeonato (ALCS)
Domingo, 12 de octubre
Serie de Campeonato (NLCS)
Lunes, 13 de octubre
Serie Mundial (World Series)
Viernes, 24 de octubre (Se extiende hasta el 1 de noviembre si es necesario)
