Camino a la Serie Mundial: así se jugarán los playoffs de las Grandes Ligas

Tras 162 juegos de temporada regular, la pasión de las Grandes Ligas se enciende con la postemporada 2025. Doce equipos inician su camino en los playoffs, que arranca con las Series de Comodines.

Desde rivalidades históricas hasta duelos inesperados, te presentamos el calendario, los cruces confirmados y las sedes que albergarán la primera y más intensa fase de la lucha por la gloria de la Serie Mundial.

Serie de Comodines (Wild Card): al mejor de tres juegos



Esta ronda, que se juega íntegramente en el estadio del equipo mejor clasificado, se disputa entre el martes 30 de septiembre y el jueves 2 de octubre.

Liga Americana

ALWC1

Red Sox vs. Yankees

Fechas: J1: Mar. 30 (6:08 PM) / J2: Mié. 1 (6:08 PM) / J3*: Jue. 2 (6:08 PM)

Yankee Stadium, Nueva York

ALWC2

Tigers vs. Guardians

Fechas: J1: Mar. 30 (1:08 PM) / J2: Mié. 1 (1:08 PM) / J3*: Jue. 2 (1:08 PM)

Progressive Field, Cleveland

Liga Nacional

NLWC1

Padres vs. Cubs

Fechas: J1: Mar. 30 (3:08 PM) / J2: Mié. 1 (3:08 PM) / J3*: Jue. 2 (3:08 PM)

Wrigley Field, Chicago

NLWC2

Reds vs. Dodgers

Fechas: J1: Mar. 30 (9:08 PM) / J2: Mié. 1 (9:08 PM) / J3*: Jue. 2 (9:08 PM)

Dodger Stadium, Los Ángeles



* El Juego 3 se disputará solo si es necesario.

Yankees celebrando la clasificación a playoffs. Crédito: AP

Serie Divisional: al mejor de cinco juegos

Los ganadores del Wild Card avanzan a esta fase para enfrentarse a los dos mejores sembrados de cada liga, quienes recibieron un pase directo. Esta ronda comienza el sábado 4 de octubre.



Liga Americana



ALDS A: Ganador ALWC1 (Red Sox/Yankees) vs. (1) Toronto Blue Jays

ALDS B: Ganador ALWC2 (Tigers/Guardians) vs. (2) Seattle Mariners



Liga Nacional (NLDS)



NLDS A: Ganador NLWC1 (Padres/Cubs) vs. (1) Milwaukee Brewers

NLDS B: Ganador NLWC2 (Reds/Dodgers) vs. (2) Philadelphia Phillies





Series de Campeonato y Serie Mundial



Las batallas por el banderín de cada liga (ALCS y NLCS) se jugarán a partir del 12 y 13 de octubre, respectivamente, al mejor de siete juegos.

Fechas de Inicio

Serie de Campeonato (ALCS)

Domingo, 12 de octubre

Serie de Campeonato (NLCS)

Lunes, 13 de octubre

Serie Mundial (World Series)

Viernes, 24 de octubre (Se extiende hasta el 1 de noviembre si es necesario)

