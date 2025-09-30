window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Camino a la Serie Mundial: así se jugarán los playoffs de las Grandes Ligas

La postemporada de las Grandes Ligas arranca con los duelos de la Serie de Comodines, dando inicio a la electrizante carrera por la Serie Mundial

Los playoffs de la MLB están listos.

Crédito: AP

Avatar de Alfredo Echenique Lugo

Por  Alfredo Echenique Lugo

Tras 162 juegos de temporada regular, la pasión de las Grandes Ligas se enciende con la postemporada 2025. Doce equipos inician su camino en los playoffs, que arranca con las Series de Comodines.

Desde rivalidades históricas hasta duelos inesperados, te presentamos el calendario, los cruces confirmados y las sedes que albergarán la primera y más intensa fase de la lucha por la gloria de la Serie Mundial.

Serie de Comodines (Wild Card): al mejor de tres juegos

Esta ronda, que se juega íntegramente en el estadio del equipo mejor clasificado, se disputa entre el martes 30 de septiembre y el jueves 2 de octubre.

Liga Americana

ALWC1
Red Sox vs. Yankees
Fechas: J1: Mar. 30 (6:08 PM) / J2: Mié. 1 (6:08 PM) / J3*: Jue. 2 (6:08 PM)
Yankee Stadium, Nueva York
ALWC2
Tigers vs. Guardians
Fechas: J1: Mar. 30 (1:08 PM) / J2: Mié. 1 (1:08 PM) / J3*: Jue. 2 (1:08 PM)
Progressive Field, Cleveland
Liga Nacional

NLWC1
Padres vs. Cubs
Fechas: J1: Mar. 30 (3:08 PM) / J2: Mié. 1 (3:08 PM) / J3*: Jue. 2 (3:08 PM)
Wrigley Field, Chicago
NLWC2
Reds vs. Dodgers
Fechas: J1: Mar. 30 (9:08 PM) / J2: Mié. 1 (9:08 PM) / J3*: Jue. 2 (9:08 PM)
Dodger Stadium, Los Ángeles

* El Juego 3 se disputará solo si es necesario.

Yankees celebrando la clasificación a playoffs.
Crédito: AP
Crédito: AP

Serie Divisional: al mejor de cinco juegos

Los ganadores del Wild Card avanzan a esta fase para enfrentarse a los dos mejores sembrados de cada liga, quienes recibieron un pase directo. Esta ronda comienza el sábado 4 de octubre.

Liga Americana

ALDS A: Ganador ALWC1 (Red Sox/Yankees) vs. (1) Toronto Blue Jays
ALDS B: Ganador ALWC2 (Tigers/Guardians) vs. (2) Seattle Mariners

Liga Nacional (NLDS)

NLDS A: Ganador NLWC1 (Padres/Cubs) vs. (1) Milwaukee Brewers
NLDS B: Ganador NLWC2 (Reds/Dodgers) vs. (2) Philadelphia Phillies


Series de Campeonato y Serie Mundial

Las batallas por el banderín de cada liga (ALCS y NLCS) se jugarán a partir del 12 y 13 de octubre, respectivamente, al mejor de siete juegos.
Fechas de Inicio
Serie de Campeonato (ALCS)
Domingo, 12 de octubre
Serie de Campeonato (NLCS)
Lunes, 13 de octubre
Serie Mundial (World Series)
Viernes, 24 de octubre (Se extiende hasta el 1 de noviembre si es necesario)
