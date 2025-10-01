25 años de cárcel para maestra latina que abusó de un alumno en Nueva York

Sandy Carazas Pinez fue condenada a 25 años de prisión por abusar sexualmente de un estudiante adolescente en una escuela para niños con necesidades especiales donde ella era docente en Yonkers, Nueva York.

Al término de su condena, la maestra de 36 años también deberá pasar 5 años de libertad supervisada, según ordenó el juez federal de distrito John P. Cronan, por incitar a un menor a participar en actividades sexuales ilegales, anunció el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, en un comunicado.

Entre noviembre de 2022 y febrero de 2023, la maestra le hizo creer a su alumno de 16 años de una escuela financiada por la ciudad de Yonkers para niños con necesidades especiales, que mantenían una relación romántica, según informaron los fiscales.

Usó su celular para enviar mensajes de texto y hacer videollamadas con él para concertar encuentros sexuales, y lo obligó a transmitir en vivo “conducta sexualmente explícita” durante las comunicaciones, añadieron las autoridades, informó New York Post.

“Sé que para mí no va a ser fácil, extrañaré tus besos, abrazos y todo”, supuestamente escribió Carazas Pinez al discutir si ella y el chico debían “terminar”, según textos previamente revisados ​​por las fuerzas del orden.

La maestra describió los encuentros sexuales transmitidos en vivo al estudiante como “regalos”, según la fiscalía. Llegó incluso a ordenarle al adolescente que obtuviera pases diarios de su escuela para salir del campus y encontrarse con ella cerca para conducir y estacionar en lugares de El Bronx, Yonkers y Staten Island para tener relaciones sexuales. Carazas Pinez también le envió fotos y mensajes de texto sexualmente sugerentes al chico, y luego le indicó repetidamente que los borrara.

“La explotación sexual por parte de los maestros ofende a todos los neoyorquinos”, declaró el fiscal Clayton en el comunicado. “Sandy Carazas Pinez traicionó su rol y, mediante mensajes de texto explícitos y otros medios, coaccionó a una joven de 16 años a tener una relación sexual”, afirmó. “No se tolerarán acciones de este tipo por parte de nadie, en particular de un profesor o persona de confianza”.

Carazas Pinez está casada y es madre de tres hijos. En marzo de 2023 fue expulsada de la secundaria The Biondi School, administrada por la organización sin fines de lucro Rising Ground. Antes de esta sentencia ya había sido encarcelado tras violar las condiciones de su fianza fijadas en su arresto inicial.

Se le prohibió tener contacto sin supervisión con menores, pero posteriormente envió un correo electrónico a otro ex alumno un día después de que cumpliera 18 años para desearle un feliz cumpleaños. Su propio abogado calificó el comportamiento de “preocupante” en aquel momento.

En 2006 el Departamento de Justicia (DOJ) creó el Project Safe Childhood (Proyecto Niñez Segura), una iniciativa nacional para combatir la creciente epidemia de explotación y abuso sexual infantil. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) alertó desde 2020 sobre un aumento en los casos de pornografía infantil por el mayor tiempo de adultos y niños en línea usando las redes sociales.

El mes pasado Julian Wachner, director de orquesta y compositor despedido hace tres años de la histórica Trinity Church de Nueva York, fue acusado de posesión de material de abuso sexual infantil y cocaína, informaron los fiscales de Indianápolis, capital de Indiana. También en agosto Alejandro Santos, asistente escolar que estuvo encargado del cuidado de alumnos con discapacidad en El Bronx (NYC), fue procesado como sospechoso de poseer pornografía infantil, incluyendo miles de videos, fotos y archivos que mostraban a bebés y niños pequeños siendo abusados ??sexualmente, según fiscales federales.

A fines de julio Harry Peless, oficial de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP), fue arrestado como sospechoso de mantener conversaciones en línea sexualmente explícitas casi a diario con una “niña” de 13 años de Nueva jersey, sin saber que en realidad era un agente encubierto.

A medidos de julio Christopher Terranova fue sentenciado a 40 años de cárcel por haber usado su posición en el Departamento de Policía de la ciudad (NYPD) para explotar sexualmente a adolescentes en al menos dos estados del país, Nueva York y Texas. Igualmente ese mes Haitham Altartir, profesor religioso que sirvió como mentor de un estudiante de 14 años en el Centro Islámico del condado Passaic de Nueva Jersey, fue acusado de abusar sexualmente de un alumno adolescente y mostrarle un arma cargada, según documentos judiciales.

Previamente Saneel Boodram, empleado de una escuela secundaria en Harlem (NYC), fue acusado formalmente de abusar sexualmente de tres niñas, según la fiscalía. En junio Anamaría Milazzo fue despedida de su trabajo como empleada escolar y acusada de presuntamente enviar fotos de desnudos a un menor de 14 años en Elmira (NY). Igualmente ese mes Renee Hoberman, terapeuta de niños en Long Island (NY), se declaró culpable de distribución de pornografía infantil, anunció la Fiscalía Federal del Distrito Este.

En abril de este año Samuel González, ex profesor de teatro en una escuela de Nueva York, fue acusado de distribuir una colección de pornografía infantil con más de 1,500 archivos, incluyendo imágenes que mostraban abusos sexuales a bebés y niños pequeños, según fiscales federales.

A fines de marzo Daniel James Halloran, ex concejal republicano de la ciudad de Nueva York que cumplió condena en una prisión federal por un esquema de sobornos, fue arrestado en Miami por cargos de pornografía infantil. También ese mes José Sáez Jr., joven pastor de una iglesia cristiana en Long Island (NY), se declaró culpable en el Tribunal Federal de Central Islip de explotación sexual infantil por solicitar contenido en un servicio de mensajería encriptada donde mantuvo conversaciones obscenas con menores de edad.

Igualmente ese mes Winston Nguyen, ex ganador en el juego de TV “Jeopardy” y profesor de matemáticas en una escuela privada en Brooklyn (NYC), se declaró culpable de haberse hecho pasar por un adolescente e incitado a alumnos menores de edad para enviarle fotos desnudas en las redes sociales.

En febrero dos maestros de Nueva Jersey y Long Island fueron acusados en casos separados de abusar de menores de edad. En diciembre Michael Olson, ahora ex ejecutivo inmobiliario de la ciudad de Nueva York, se declaró culpable de drogar y violar a una adolescente de 14 años en habitaciones de hotel en Queens y Manhattan. Igualmente ese mes una investigación de años llevó al arresto de siete sospechosos de pertenecer a dos bandas de tráfico de mujeres tan jóvenes como de 13 años en Nueva Jersey.

En enero de 2024 un hombre mayor residente del condado Westchester (NY) fue acusado bajo cargos federales de explotación sexual de menores usando la aplicación Snapchat En octubre de 2023 un padre y su hijo, ambos maestros en Nueva Jersey, fueron arrestados y acusados como sospechosos de ver, descargar y poseer pornografía infantil. Por ese mismo delito se declaró culpable Damon Rallis, ex vicepresidente del Comité Demócrata de Southold Town (Long Island) y ex líder de la tropa de Boy Scouts de esa ciudad.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda