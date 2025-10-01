Adamari López revela por qué no cree en segundas oportunidades en las relaciones

Adamari López, una vez más, abrió su corazón en “Desiguales” y esta vez el tema que debatieron fue qué piensan sobre dar una nueva oportunidad a una persona con quien ya intentaron tener algo y, por diversos motivos, las cosas llegaron a su fin. Por ello, la presentadora explicó cómo sería en su caso.

La puertorriqueña mencionó que no cree en eso, sobre todo porque ya existe un precedente donde alguna de las partes dañó a la otra y, aunque se quiera evitar u ocultar lo que en algún momento pasó, no se podrá, por las heridas que siempre quedan: “No (creo en las segundas oportunidades). Siempre se le va a ver la raya por donde se rompió”.

Además, la expareja sentimental de Luis Fonsi y Toni Costa deja claro algunos aspectos que, desde su experiencia, considera fundamentales para poder sostener un vínculo sano en una relación, empezando por el respeto, la comunicación y, por sobre todas las cosas, la confianza. Por lo cual, si ella no ve ninguno de esos factores en una unión, sabrá que no hay mucho que buscar ahí.

Durante la nueva misión del mencionado programa, una vez más se sinceró, ya que varias veces ha hablado sin tapujos sobre diversos aspectos de su vida, así como que una vez le pagó a un detective para que le siguiera la pista a uno de sus novios y descubrió una infidelidad: “Yo creo que una pareja necesita confianza y necesita diálogo. Si eso no está, entonces no hay una pareja real y todas esas dudas van a existir”.

López no quiso finalizar su intervención sin antes destacar lo que tuvo que vivir cuando le pagó a un investigador privado, ya que la información que proporcionó le fue generando dudas sobre lo que estaba ocurriendo, hasta que terminó con las pruebas de algo que ya temía, pero que la ayudó a tomar una decisión.

“Uno conoce a su pareja, uno sabe con quién está y de qué pata cojea. Dos oportunidades, al menos, puse un investigador privado. Si a ti te vienen con una información o tú piensas que hay algo que está pasando y dudas, bueno, lo pones para conseguir la información certera y poder tomar una decisión si estás segura de qué es lo que quieres hacer”, explicó.

