Adamari López contó su experiencia con el bótox y su obsesión por el cuello

Adamari López siempre ha sido muy sincera con sus seguidores en las diferentes redes sociales, y en un nuevo episodio de ‘Ada y Chiqui de show’ a través de YouTube, se sinceró con Chiquibaby sobre los retoques estéticos que se ha hecho y en las partes del cuerpo en las que ha decidido inyectarse bótox, además de su obsesión por su cuello, por cómo luce después de haber adelgazado.

“Aunque me gusta bañarme con agua caliente y no es lo recomendado por los doctores, siempre he sido de hidratarme. Antes, nada más me ponía crema en el cuerpo y, obviamente, me cuidaba la piel del rostro quitándome el maquillaje y poniéndome crema hidratante y protector. Pero, después de un tiempo, todavía siendo joven a los veintitantos, empecé también a usar un poco de aceite”, explicó.

La presentadora de televisión detalló los tres lugares en los que prefiere usar bótox para lucir mejor, no solamente por su tipo de trabajo, sino también para sentirse bien consigo misma a sus 54 años. Por ello, dijo que prefiere que su especialista la inyecte en las siguientes partes: “Me pongo bótox en las patitas de gallo, en la frente y en el cuello”.

López mencionó que una de las zonas donde más se nota que bajó muchas libras ha sido su cuello y se obsesionó con esa parte de su cuerpo al punto de que prefirió que le inyectaran bótox para cambiar su apariencia. Una de sus mayores incomodidades ha sido el hecho de tener una línea en el medio que es muy notoria, y su especialista la ayuda con los retoques en dicha zona.

“Cuando perdí peso, siento que, aunque haciendo mucho ejercicio se me fue todo recogiendo muy bien, el área del cuello notaba bastante la pérdida de peso y estaba obsesionada con cuidarme mucho el cuellito. Empecé a usar también bótox. Yo siempre he tenido esta línea, igual independiente, muy marcada, la línea del medio del cuello, pero cuando bajé de peso siento que se me veía mucho”, dijo.

Adamari aprovechó para hacer un llamado a aquellos que deseen implementar esta técnica en esa parte del cuerpo y es que deben ser precavidos; el proceso debe ser lo menos invasivo posible para no afectar esa zona: “Hay que tener muchísimo cuidado porque recuerden que ahí está la tiroides, y alguien que no te sepa inyectar bien puede lastimarte y hacerte un daño irreversible, entonces hay que tener cuidado cuando te vas a poner bótox en el cuello”.

Sigue leyendo:

· Adamari López desata polémica al hablar sobre la vestimenta femenina

· El viaje de Adamari López a Puerto Rico junto a su grupo de amigas

· “Son del diablo”: critican a Adamari López por mostrar los Labubus que tiene con Alaia