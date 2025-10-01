Aseguran que Nicole Kidman se quedará con la mansión en Nashville que compartió con Keith Urban

Este martes, se hizo oficial la separación entre Nicole Kidman y Keith Urban tras 19 años de relación. La actriz solicitó el divorcio al músico ante el condado de Davidson, Tennessee.

La pareja ha sido dueña durante estos años de múltiples propiedades, y aunque todavía no se ha compartido información sobre cómo será la repartición de bienes, una fuente ha asegurado a ‘New York Post’ que la actriz se quedará viviendo en la residencia que compartieron, ubicada en Nashville.

Supuestamente, Kidman se quiere quedar en la propiedad por sus hijas, Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14. “No estoy segura de que Nicole quiera quedarse en Tennessee a tiempo completo después de que sus hijos se vayan a la universidad”.

La misma fuente dijo: “Por ahora, el hogar será una fuente de estabilidad para ellos mientras sobrellevan esta separación”. Hay que recordar que hace unos meses se informó que la actriz de 58 años estaría considerando mudarse a Portugal.

Kidman y Urban compraron esta propiedad en 2008, un par de años después de casarse, por $3.47 millones de dólares. La residencia está ubicada en una comunidad cerrada llamada Northumberland.

Durante casi dos décadas la casa de 10,925 pies cuadrados fue el hogar de la pareja y de sus hijas, por lo que debe tener un valor muy sentimental para todo.

La casa está distribuida en siete dormitorios, ocho baños completos, vestíbulo, sala de estar, sala principal, sala de cine, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

‘New York Post’ también informa que desde hace un tiempo Urban no está viviendo en la propiedad, sino que está alquilando una residencia en la zona de la que no se tiene demasiados detalles.

Además de esta mansión en Nashville, la actriz y el músico tienen propiedades en Beverly Hills y Nueva York. Incluso tienen propiedades fuera de Estados Unidos, en Australia y en Reino Unido.

Sigue leyendo:

• Keith Urban “corta” entrevista tras pregunta sobre escenas íntimas de Nicole Kidman

• Asaltaron la casa de Nicole Kidman y Keith Urban en Los Ángeles

• Tom Cruise posa por primera vez desde 2010 con los hijos que adoptó con Nicole Kidman