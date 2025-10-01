Detienen en Alemania a tres presuntos miembros de Hamás

La Fiscalía Federal de Alemania informó este miércoles 1 de octubre, que detuvieron en Berlín a tres presuntos miembros del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), quienes estaban preparando un acto de violencia contra instalaciones israelíes o judías en el país, ya que estaban implicados en la adquisición de armas de fuego y municiones.

El Ministerio Público indicó que los detenidos son dos ciudadnos alemanes y uno nacido en Líbano. Los hombres fueron identificados como Abed al G, de 30 años, alemán, Ahmad I., de 44 años, también alemán y Wael F.M, de 43 años, de Líbano.

Encontraron un rifle AK 47, varios pistolas y municiones

Los tres están siendo acusados de pertenecer a una organización terrorista extranjera y de “preparar un acto violento grave que ponga en peligro al Estado”, informó Euro News.

Las autoridades señalaron que los hombres estaban implicados en la adquisición de armas de fuego y municiones para Hamás. Las fuerzas de seguridad encontraron diversas armas, “entre ellas un fusil de asalto AK 47, varias pistolas y una cantidad considerable de municiones”, según informó la Fiscalía Federal.

La Fiscalía argumenta que los sospechosos habían acordado un encuentro en Berlín para recibir las armas, pero mientras eso sucedía los servicios de seguridad los detuvieron e incautaron la pistola, el fusil y las municiones, reportó DW.

Acto violento contra edificios israelíes o judíos

Las armas estaban destinadas a ser utilizadas para perpetrar atentados contra edificios israelíes o judíos en el país europeo.

Paralelamente a las detenciones en Berlín se han tomado medidas antiterroristas en Leipzig (este de Alemania) y Oberhausen (oeste).

Los sospechosos comparecerán ante el tribunal de Karlsruhe mañana jueves, donde se determinará si el trío permanecerá bajo custodia hasta el juicio correspondiente.

Con información de DW y Euro News

