Hamás se reúne con mediadores y promete rápida respuesta al plan de Trump sobre Gaza

El grupo islamista palestino Hamás participó en una reunión de alto nivel en Doha, Catar, durante la noche del martes a través de sus negociadores con delegaciones mediadoras de Catar, Egipto y Turquía. Durante el encuentro, los representantes de Hamás prometieron una rápida respuesta al plan propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el cese de hostilidades y la futura administración de la Franja de Gaza.

Una fuente, citada por la cadena catarí Al Jazeera este miércoles, indicó que la reunión se efectuó en el marco de “las discusiones técnicas para formular una posición final sobre el plan de Trump”. Durante el diálogo con los mediadores, los negociadores de la facción palestina reiteraron el compromiso de que “estudiarán con responsabilidad” la propuesta de 20 puntos del mandatario estadounidense, y “trabajarán una respuesta oficial lo antes posible tras finalizar las consultas con las facciones palestinas”.

El plan de paz, presentado el lunes y que ya cuenta con el aval del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, incluye una propuesta que abarca un cese al fuego inmediato en Gaza, el repliegue gradual del Ejército israelí y la liberación total de rehenes a cambio de la excarcelación de cientos de presos palestinos. Además, incorpora el envío de ayuda humanitaria para la población gazatí por medio de las Naciones Unidas.

Hamás entre la espada y la pared a la espera de una respuesta

En tal sentido, Trump impuso a Hamás un plazo de “tres o cuatro días” para que dieran su respuesta a la iniciativa de paz, con la advertencia de que una inacción por parte del grupo tendrá “un final triste”.

Asimismo, esta propuesta contempla la desarticulación completa de Hamás, su exclusión del futuro gobierno de la Franja y la instauración de un Gobierno de transición, el cual estará compuesto por tecnócratas palestinos y expertos internacionales, bajo la supervisión de la “Junta de la Paz”.

La inmunidad e indulto ofrecida a los líderes y miembros de Hamás obtuvo el respaldo de diversas naciones árabes, islámicas y europeas. Pero el primer ministro catarí, Mohamed bin Abdulrahman, manifestó que ciertos puntos, como el de la retirada de las tropas israelíes, “necesitan aclaraciones”.

Hamás, por su parte, inició el martes una ronda de deliberaciones con su cúpula política y militar sobre el plan, además de dialogar con otras facciones activas en Gaza, y que la emisión de su réplica podría demorar “varios días”, de acuerdo con una fuente de seguridad egipcia a EFE.

