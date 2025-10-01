Grettell Valdez prefiere un “mortal normal” como novio y no una figura pública

Grettell Valdez recientemente realizó una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram sobre diversos temas de su vida personal, y uno de ellos fue acerca de su vida amorosa, donde aprovechó para aclarar un punto que se repetía mucho: no se ve en la necesidad de buscar a un hombre que la acompañe, especialmente cuando está clara de lo que necesita.

“Me encanta porque algunas preguntas son: ‘¿Por qué no buscas novio? ‘No ando buscando novio, no se busca el novio, el novio llega cuando tiene que llegar. Tengo claro lo que quiero, tengo exactamente lo que Grettell necesita de una pareja; claro que he conocido personas”, comenzó respondiendo.

La reconocida actriz de origen mexicano mencionó que hay tipos de personas que les gusta buscar a las mujeres de una forma un poco común y ella no comparte eso, por lo cual prefiere algo más tradicional: “Creo que hoy por hoy los hombres están muy raros, su forma de conquista está del carajo”.

Otra cosa es que no se ve formando una relación sentimental al lado de alguien que pertenezca al mundo del entretenimiento debido a una amarga experiencia que le quedó del pasado, por lo cual considera que ya es momento de tener a alguien fuera de todo ese foco que se presta tanto para escándalos: “No saldría con alguien del medio, lo hice alguna vez y ya nunca más.Con alguien del medio, cero. Quiero un mortal normal, o sea, nadie del medio”, añadió.

Antes de finalizar la dinámica, aprovechó para aclarar que se encuentra viviendo uno de los mejores momentos de su vida, a pesar de que su hijo tomó sus maletas y se fue a vivir a Londres para poder estudiar actuación, siendo esta la razón por la cual está vendiendo su casa actual para buscar algo más pequeño, dado que es ella sola y se sentiría mucho más cómoda en algo más acogedor.

“Vendo mi casa porque ya es una casa muy grande para mí, y porque como Santino se va dos años, la verdad llegó el momento de cambiar de lugar. Ya cumplió su objetivo esa casa, me dio muchísimas alegrías y también una que otra lágrima, pero de eso se aprende”, dijo.

