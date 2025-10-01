Hombre de Missouri es acusado de golpear a su madre hasta la muerte al exigir su herencia

Un residente de Missouri enfrenta cargos por el homicidio en primer grado tras presuntamente asesinar a su madre en su residencia de Ozark. La acusación formal indicó que el móvil del crimen fue una disputa por la herencia.

El hijastro de la víctima, quien solicitó la verificación de bienestar, testificó que el sospechoso, identificado como Derrick Alling, era el beneficiario del fideicomiso de su madre, que se llamaba Carolyn Alling, y que, durante semanas previas, la había hostigado para obtener acceso a los fondos, señalan documentos judiciales obtenidos por el medio Kansas City Star.

Las autoridades señalaron que la víctima grabó al acusado actuando de manera agresiva y “violenta y espantosa” en las semanas anteriores al suceso. Del mismo modo, el padrastro del acusado supuestamente comunicó a la policía que él y Carolyn Alling se vieron obligados a “mantener su matrimonio en secreto por temor a que el acusado actuara violentamente hacia ellos si se enteraba”.

Así se efectuó la investigación policial

Agentes del Condado de Christian acudieron a la vivienda de Carolyn Alling cerca de las 9:30 p.m. del jueves, a petición de su esposo, quien solicitó un control de bienestar al no recibir respuesta telefónica durante la jornada. El sheriff Brad Cole reportó a KBTX que los oficiales interrogaron a Derrick Alling, de 39 años, al llegar al domicilio, ubicado aproximadamente a 180 millas al sureste de Kansas City.

La conducta y las respuestas inconsistentes del sospechoso levantaron inmediatamente las alarmas entre los agentes. “Simplemente presentían que algo no andaba bien y actuaron en consecuencia”, declaró Cole. Cuando fue cuestionado sobre la salud de su madre, Alling mantuvo silencio. Luego, al preguntársele si creía que ella seguía con vida, el acusado respondió que “no lo creía”.

Trágico hallazgo y cargos judiciales

La escena se confirmó cuando Derrick llevó a los agentes a la casa de huéspedes, donde encontraron el cuerpo de Carolyn Alling, que presentaba signos de extrema violencia. Las autoridades detallaron que la mujer sufrió un ataque brutal, recibiendo golpes reiterados en la cabeza y el rostro con una herramienta de jardinería o raspado, lo que resultó en múltiples fracturas craneales.

Derrick Alling enfrenta cargos por homicidio en primer grado y delito a mano armada, permaneciendo detenido sin derecho a fianza en la Cárcel del Condado de Christian. El acusado se declaró inocente del asesinato de su madre y tiene fijada una nueva comparecencia ante el tribunal para el 14 de octubre.

Con información de New York Post

