Keith Urban cambia letra de canción inspirada en Nicole Kidman

En medio de su sorpresiva separación y la solicitud formal de divorcio, Keith Urban volvió a ocupar titulares luego de que un video viral mostrara al cantautor australiano modificando la letra de uno de sus mayores éxitos, “The Fighter”, tema que originalmente escribió inspirado en su relación con la actriz Nicole Kidman.

El momento se registró durante un reciente concierto del intérprete de country y fue difundido en Instagram por la también cantante Maggie Baugh. En el clip, Urban reemplaza el verso original “Cuando intenten llegar a ti, nena, seré tu luchador”, por una dedicatoria directa a su colega: “Cuando intenten llegar a ti, Maggie, seré tu guitarrista”.

La canción, lanzada en 2016 como parte de su noveno álbum Ripcord, fue interpretada junto a Carrie Underwood y se convirtió en un éxito inmediato, alcanzando el número 2 en la lista Hot Country Songs de Billboard y posteriormente logró la certificación de triple platino.

En su momento, Urban explicó que el tema surgía de conversaciones íntimas con Kidman en los primeros años de su matrimonio.

“Todo surge de una conversación que mi esposa y yo tuvimos al principio de nuestra relación: cuando las cosas se ponen difíciles, necesito abrazarla más fuerte y tratar de cuidarla”, dijo a Billboard en 2017. “La canción habla sobre querer sanar a alguien, querer cuidar a alguien, querer proteger a alguien. Es como una promesa en muchos sentidos”, agregó.

Como era de esperarse, la reinterpretación del tema no pasó desapercibida entre los seguidores del artista. Tras la noticia del divorcio, muchos recurrieron a las redes sociales para criticar el cambio, al considerar que resta valor a la larga historia de casi dos décadas que Urban compartió con la ganadora del Óscar.

Otros, sin embargo, defendieron el gesto como una muestra del proceso personal y artístico que atraviesa el músico de 57 años.

