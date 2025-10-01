La herramienta de WhatsApp que permite escanear documentos y enviarlos en PDF: así funciona

WhatsApp sigue ampliando sus funciones más allá de la mensajería instantánea. Y una de las novedades más llamativas y recientes es la integración de una herramienta que permite escanear documentos desde la cámara del celular y enviarlos directamente en formato PDF, sin necesidad de apps externas.

De acuerdo con WABetaInfo, la función ya está disponible de forma estable para usuarios de iOS y comenzó a probarse en la versión beta de Android.

Cómo usar la herramienta de escaneo de documentos en WhatsApp

Según WABetaInfo y medios como Business Standard, la opción aparece en el menú de adjuntos y está diseñada para simplificar el proceso de convertir archivos físicos en PDF. Así es como funciona paso a paso:

Abrir un chat en WhatsApp. Pulsar el ícono de “+” o “clip” (según iOS o Android). Seleccionar la opción “Documento”. Elegir la función “Escanear documento”. Capturar la página con la cámara, con detección automática de bordes. Editar la imagen: recortar, ajustar brillo o añadir más páginas. Guardar y enviar como PDF directamente desde la aplicación.

La función solo requiere del uso de la cámara del celular. Crédito: Shutterstock

Funciones y ventajas de la nueva herramienta

De acuerdo con TechPP, en iOS los usuarios pueden agrupar hasta 24 páginas en un solo archivo PDF, lo que resulta útil para trámites, trabajos escolares o documentos laborales. Además, la función incluye opciones de edición que permiten ajustar la calidad y mejorar la visibilidad de cada captura antes de enviarla.

Por su parte, Sify destaca que esta herramienta refuerza la productividad de la app al eliminar la necesidad de depender de servicios externos. Al estar integrada directamente en WhatsApp, asegura que los documentos se gestionen en un entorno conocido y con menos pasos intermedios.

Lo que aún no está claro

Si bien la actualización ha generado expectativa, aún existen aspectos sin definir. Según WABetaInfo, en Android solo algunos usuarios beta tienen acceso a la función, y no hay confirmación oficial de Meta sobre la fecha de lanzamiento global.

En este sentido, todavía no se sabe si características como la detección automática de bordes, la compatibilidad con múltiples páginas o la calidad final de los archivos PDF serán idénticas en todos los sistemas operativos.

