Cómo mantener dos cuentas de WhatsApp en un mismo celular: paso a paso 

Durante años, muchos usuarios buscaron formas alternativas para tener dos cuentas de WhatsApp en un mismo celular. Entre soluciones como instalar aplicaciones de terceros o recurrir a WhatsApp Business, la experiencia no siempre fue sencilla. Sin embargo, la propia aplicación ya ha comenzado a habilitar una función oficial que permite administrar dos cuentas en un solo dispositivo.

La novedad, anunciada por WhatsApp en su blog oficial, está disponible para teléfonos Android con dual SIM o eSIM, y requiere que el usuario disponga de un número adicional. Así, resulta posible alternar entre perfiles personales y laborales sin necesidad de llevar dos teléfonos.

WhatsApp trabaja constantemente para mejorar sus funciones. Crédito: Shutterstock

Cómo activar la función de dos cuentas en WhatsApp

De acuerdo con el centro de ayuda y el blog oficial de WhatsApp, la activación es sencilla y no requiere apps externas. Estos son los pasos:

Abre WhatsApp en tu dispositivo. Toca el icono de tu perfil (parte superior derecha). Pulsa en la flecha junto a tu nombre. Selecciona la opción “Añadir cuenta”. Ingresa tu segundo número de teléfono (ya sea con SIM secundaria o eSIM) y completa el proceso de verificación.

A partir de ese momento podrás alternar entre ambas cuentas dentro de la misma aplicación.

Otras formas de usar dos cuentas de WhatsApp

Aunque esta función ya está disponible, no todos los modelos de celular la han habilitado aún. En esos casos, existen otras alternativas mencionadas por portales especializados como Cashify y Economic Times:

WhatsApp Business : instalar la versión para empresas y registrar un segundo número. Así, puedes tener WhatsApp “normal” y “Business” en el mismo dispositivo.

: instalar la versión para empresas y registrar un segundo número. Así, puedes tener WhatsApp “normal” y “Business” en el mismo dispositivo. Función de duplicar aplicaciones (App Twin, Dual Messenger, Parallel Apps, según la marca): algunos teléfonos Android permiten clonar WhatsApp para registrar otra cuenta con un número diferente.

(App Twin, Dual Messenger, Parallel Apps, según la marca): algunos teléfonos Android permiten clonar WhatsApp para registrar otra cuenta con un número diferente. Configuración avanzada en Android: en algunos modelos, dentro de “Configuración” > “Apps duales”, puedes habilitar una segunda versión de WhatsApp sin necesidad de descargar nada adicional.

Con esta opción, WhatsApp responde a una de las demandas más repetidas por los usuarios: no depender de dos teléfonos para separar la vida personal y laboral. Aunque aún no está disponible en todos los dispositivos ni sistemas operativos, se trata de un cambio que simplifica la gestión de cuentas y que apunta a extenderse cada vez más en la plataforma.

