WhatsApp presenta herramienta de recordatorios vinculados a mensajes; así funciona 

WhatsApp continúa incorporando funciones que buscan facilitar la organización de los usuarios dentro de la aplicación. La más reciente es la posibilidad de crear recordatorios vinculados a mensajes, una opción que ya comenzó a implementarse en iOS y que promete ahorrar tiempo al gestionar tareas pendientes.

De acuerdo con medios especializados como 9to5Mac, esta función se encuentra en fase de despliegue y ha despertado gran interés porque permite que los chats no se conviertan en un espacio de mensajes olvidados o pendientes por atender.

Cómo funciona la nueva herramienta de recordatorios

Según el mismo medio, los recordatorios permiten marcar un mensaje y recibir una alerta personalizada en el tiempo seleccionado. Esto puede ir desde minutos hasta un día completo, lo que convierte a WhatsApp en una especie de agenda integrada directamente a las conversaciones.

Esta función esta disponible, por ahora, para iOS. Crédito: Rahul Ramachandram | Shutterstock

La idea es que los usuarios no necesiten recurrir a aplicaciones externas para dar seguimiento a tareas, citas o pendientes.

En algunos casos, se ofrecen tiempos predefinidos, como una hora o 24 horas, y también existe la opción de personalizar la alerta. De esta manera, un simple mensaje en un chat individual o grupal puede convertirse en un aviso puntual dentro de la app.

Cómo activar los recordatorios en WhatsApp

Aunque la función aún no está disponible en todas las regiones ni plataformas, lo que se conoce hasta ahora es:

Mantener pulsado el mensaje al que se desea vincular el recordatorio.

Seleccionar la opción de “Recordar” en el menú contextual.

Escoger entre los intervalos de tiempo disponibles (desde un minuto hasta 24 horas).

Confirmar la configuración para recibir la notificación en el momento elegido.

De acuerdo con 9to5Mac, esta herramienta se encuentra disponible principalmente en la versión iOS 25.25.74 de WhatsApp.

Disponibilidad y otras funciones recientes

Por ahora, los recordatorios están llegando primero a algunos usuarios de iPhone, mientras que en Android la función se encuentra en pruebas beta, de acuerdo con iDownloadBlog. Aunque aún no hay una fecha oficial de lanzamiento global, se espera que, tras las pruebas iniciales, la herramienta esté disponible para todos los usuarios en próximas actualizaciones.

Este tipo de actualizaciones reflejan el interés de la plataforma en consolidarse no solo como un servicio de mensajería, sino también como un espacio integral para la comunicación y la productividad.

