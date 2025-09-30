WhatsApp lanza 6 nuevas funciones: fotos en movimiento, fondos para videollamadas y más

WhatsApp continúa ampliando sus herramientas para ofrecer experiencias de mensajería más dinámicas y personalizadas. La plataforma, propiedad de Meta, anunció un paquete de seis nuevas funciones que buscan enriquecer las conversaciones, facilitar la creatividad y mejorar las interacciones diarias de los usuarios.

Entre las novedades más destacadas se encuentran el soporte para fotos en movimiento (Live Photos en iOS y Motion Photos en Android), además de fondos personalizables para videollamadas, impulsados por inteligencia artificial. Ambas herramientas colocan a WhatsApp al nivel de otras plataformas que priorizan la personalización visual en sus servicios.

¿Qué son las fotos en movimiento en WhatsApp?

Con esta actualización, WhatsApp permite a los usuarios enviar y recibir imágenes animadas que incluyen movimiento y sonido breve. En iOS se integra con Live Photos, mientras que en Android se activa a través de Motion Photos.

Estas funciones entrarán en vigor durante los siguientes meses. Crédito: Tatiana Diuvbanova | Shutterstock

Según el blog oficial de WhatsApp, la función está diseñada para capturar momentos más realistas, como risas, paisajes en acción o escenas familiares, brindando un nuevo matiz a las conversaciones cotidianas.

De acuerdo con WABetaInfo, esta herramienta aprovecha las capacidades nativas de los dispositivos y está disponible gradualmente en distintos países. Los destinatarios no necesitan activar configuraciones adicionales para visualizar el contenido, lo que garantiza compatibilidad inmediata.

Fondos personalizados para videollamadas

Otra innovación destacada es la opción de cambiar los fondos durante las videollamadas. A través de fondos generados por Meta AI, los usuarios pueden escoger entre entornos virtuales creativos o imágenes propias, lo que añade privacidad y dinamismo a las reuniones personales o laborales.

WhatsApp señaló que esta función busca mejorar la experiencia visual de las llamadas en un contexto donde cada vez más interacciones sociales y profesionales se realizan en la aplicación.

Otras funciones añadidas en la última actualización

El despliegue anunciado también incluye herramientas adicionales:

Temas de chat impulsados por IA , que permiten personalizar la apariencia de las conversaciones.

, que permiten personalizar la apariencia de las conversaciones. Escaneo de documentos en Android , con reconocimiento automático para compartir archivos más rápido.

, con reconocimiento automático para compartir archivos más rápido. Búsqueda avanzada de grupos , que facilita encontrar chats colectivos por nombre o tema.

, que facilita encontrar chats colectivos por nombre o tema. Mejor integración con Meta AI, que añade funciones creativas y de asistencia dentro de la app.

Disponibilidad global

WhatsApp indicó en su blog que estas funciones se están lanzando de manera progresiva y podrían tardar algunas semanas en llegar a todos los usuarios a nivel mundial. Tanto en Android como en iOS, las nuevas herramientas se incorporan en la última versión disponible en las tiendas oficiales de aplicaciones.

