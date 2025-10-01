Vance minimiza burlas de Trump a Jeffries como mexicano y las califica de “graciosas”

El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, defendió este miércoles los memes generados por inteligencia artificial difundidos por el presidente Donald Trump contra el líder demócrata Hakeem Jeffries, caricaturizándolo como mexicano, asegurando que le parecieron “graciosos”.

“Creo que es gracioso. El presidente está bromeando, y nos lo estamos pasando bien”, declaró Vance al ser consultado por la prensa. Según agregó, es posible “negociar de buena fe y al mismo tiempo burlarse un poco de algunos de los absurdos de las posturas demócratas”.

Los comentarios del vicepresidente se producen después de que Trump publicara un video en el que Jeffries aparece con un bigote rizado y un sombrero mexicano, mientras la voz del líder del Senado, Chuck Schumer, fue alterada para insultar a los demócratas y acusarlos de querer dar atención médica gratuita a inmigrantes indocumentados. Todo ello acompañado de música folclórica mexicana.

En tono irónico, Vance se dirigió incluso al propio Jeffries: “Le hago la solemne promesa de que si nos ayuda a reabrir el gobierno, los memes del sombrero cesarán”, afirmó, y aseguró haber conversado del tema directamente con Trump.

Mientras que al vicepresidente le pareció “graciosa” la publicación, ayer organizaciones latinas como LULAC, UnidosUS, Mi Familia Vota y Voto Latino acusaron al presidente de “amplificar estereotipos de odio” y usar la inteligencia artificial como herramienta de desinformación.

“Atacar a la comunidad latina no solo es irresponsable, sino también reprensible e inapropiado para la Presidencia”, expresaron en un comunicado conjunto.

La respuesta demócrata

Desde la bancada demócrata, Jeffries respondió acusando al mandatario republicano de recurrir al racismo y desviar la atención de la crisis presupuestaria.

“La próxima vez que tengas algo que decir sobre mí, no te evadas con un video racista y falso de IA. Cuando vuelva al Despacho Oval, dímelo a la cara”, escribió en X. Posteriormente, compartió una foto de Trump con Jeffrey Epstein con el mensaje: “Esta es real”.

Por su parte, Schumer lamentó que Trump recurra a burlas mientras el país sigue paralizado por el cierre del Gobierno. “Si usted cree que el cierre de Gobierno es una broma, solo demuestra lo que todos sabemos: no sabe negociar. Solo sabe hacer berrinches”, afirmó el líder demócrata en el Senado.

