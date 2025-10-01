Qué pasa con los pagos del Seguro Social con el cierre de gobierno

Con el cierre del gobierno federal en Estados Unidos se genera preocupación entre millones de beneficiarios, pero las autoridades han confirmado que los pagos del Seguro Social seguirán entregándose con normalidad, aun si el Congreso no logra un acuerdo presupuestal.

El cierre entró en vigor a las 12:01 a.m. del miércoles 1 de octubre debido a que los legisladores no alcanzaron un pacto antes del martes 30 de septiembre.

El desacuerdo central entre demócratas y republicanos está relacionado con la extensión de créditos fiscales vinculados a la Ley de Cuidado de Salud Asequible, conocida como Obamacare.

Aun así, los beneficios del Seguro Social no se verán interrumpidos, ya que son considerados un gasto obligatorio según la Ley del Seguro Social.

Esto significa que la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) está legalmente obligada a emitir los pagos.

Lo que sí podría verse afectado es el presupuesto administrativo de la agencia, el cual financia funciones como la atención al cliente, las oficinas estatales que procesan solicitudes por discapacidad y la emisión de documentos vinculados a Medicare.

En un comunicado en su sitio web, la SSA explicó: “Aunque el Congreso no fija la cantidad de beneficios que pagamos cada año, ellos deciden el financiamiento de nuestro presupuesto administrativo. Ese presupuesto provee recursos para administrar los programas de Seguro Social y SSI, así como ciertos aspectos del programa Medicare”.

Max Richtman, presidente y director ejecutivo del Comité Nacional para Preservar el Seguro Social y Medicare, coincidió en que los pagos están garantizados, pero advirtió que habrá inconvenientes en otros servicios.

“En caso de un cierre de gobierno, los beneficios del Seguro Social seguirán pagándose. El sistema no ha perdido un solo pago en sus 90 años de historia y no lo hará ahora. Pero la atención al cliente en la Administración del Seguro Social puede verse interrumpida, incluyendo verificaciones de beneficios, correcciones de registros de ingresos, procesamiento de pagos en exceso y reposición de tarjetas de Medicare”, dijo Richtman.

Un plan de contingencia publicado por la SSA indica que alrededor del 90% de sus empleados continuarán trabajando durante un cierre.

“Mantendremos las actividades críticas para nuestras operaciones de servicio directo y las necesarias para asegurar el pago exacto y puntual de los beneficios”, señaló la agencia.

Por otro lado, se suspenderán aquellas tareas que no estén relacionadas directamente con los pagos o que no sean esenciales.

En cuanto al calendario de pagos, los beneficiarios de Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) recibirán sus cheques el 1 de octubre, mientras que los pagos regulares del Seguro Social seguirán distribuyéndose en las fechas programadas, de acuerdo con el día de nacimiento de cada jubilado.

