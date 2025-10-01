Qué personas recibirán pagos directos de $1,000 dólares

Más de 600,000 residentes de Alaska están próximos a recibir un pago directo de $1,000 dólares como parte del dividendo anual del Fondo Permanente del estado, mejor conocido como Permanent Fund Dividend (PFD).

El pago de este año es menor al del 2023, cuando los beneficiarios recibieron $1,702 dólares.

Para 2025, los depósitos electrónicos se harán el 2 de octubre, siempre que la solicitud se haya presentado en línea y se haya elegido el depósito directo.

Quienes aparezcan con estatus de “Eligible-Not Paid” hasta el 13 de octubre recibirán su dinero el 23 de octubre.

Quiénes califican

Los requisitos para recibir el dividendo son estrictos.

Solo son elegibles quienes hayan vivido en Alaska al menos un año calendario completo y no hayan reclamado residencia en otro estado o país.

También se exige que, en caso de haber salido del estado por más de 180 días, la ausencia esté dentro de las permitidas: estudios a tiempo completo, servicio militar activo, funciones en el Congreso de EE.UU., tratamientos médicos, apoyo a un familiar o trámites por una herencia.

El beneficio aplica tanto para adultos como para niños, siempre que un patrocinador responsable haya presentado la solicitud antes de la fecha límite.

Las solicitudes abren cada 1 de enero y deben completarse antes del 31 de marzo; solicitudes tardías no son aceptadas.

No todos califican. Aquellos que hayan estado encarcelados por delitos graves durante el año de referencia, o quienes tengan un historial de múltiples delitos menores combinados con condenas previas, quedan excluidos del beneficio.

Alcance del programa

En 2024, de las 666,213 solicitudes recibidas, solo 624,489 fueron aprobadas para pago.

Ese año, el dividendo alcanzó los $1,403.83 dólares de base más un bono energético de $298.17 dólares, para un total de $1,702 dólares.

El programa, incorporado a la Constitución de Alaska en 1976 y legislado en 1980, comenzó entregando $50 dólares por cada año de residencia desde 1959.

Su punto más alto se registró en 2022, cuando los residentes recibieron un dividendo histórico de $3,284 dólares.

Los habitantes del estado pueden revisar el estatus de sus solicitudes a través del portal en línea “myPFD”.

