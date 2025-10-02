Dos aviones de Delta chocaron en aeropuerto LGA de Nueva York: un herido

Dos aviones de rutas regionales de la aerolínea Delta colisionaron a baja velocidad mientras rodaban anoche en una pista del aeropuerto LaGuardia (LGA) en Nueva York.

El ala derecha de un avión colisionó con la nariz del otro, según el audio del Control de Tráfico Aéreo, informó ABC News. La colisión tuvo lugar alrededor de las 9:56 p.m. del miércoles.

Los pilotos reportaron daños en el parabrisas y al menos un herido, pero al momento no hay más información disponible.

Este año ha habido varios accidentes similares alrededor de EE.UU., incluyendo una colisión a fines de agosto en el Aeropuerto Municipal Fort Morgan en Colorado, con saldo de un muerto y 3 heridos.

En abril una aeronave de American Airlines que se disponía a despegar a JFK (Nueva York) chocó una de sus alas con otra de la misma compañía en la pista del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan en Washington DC. No hubo heridos, pero en uno de los aviones viajaban seis congresistas de Nueva York y Nueva Jersey, quienes seguidamente publicaron declaraciones sobre el incidente en Twitter/X, y algunos llamaron la atención sobre los recortes a la FAA ordenados por el gobierno de Donald Trump.