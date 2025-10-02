El Seguro Social entregará hasta tres pagos en octubre 2025: Fechas clave que debes considerar

Para este mes de octubre, la Administración del Seguro Social (SSA en inglés) tiene programada la entrega de dos pagos a sus beneficiarios del programa de Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI en inglés), los días miércoles 1 y viernes 31 de octubre. Estos pagos incluyen el ajuste del costo de vida del 2.5% aprobado para 2025.

Esta eventualidad se debe a que el segundo pago corresponde técnicamente al mes de noviembre, pero se recorrió al mes anterior, pero cuando el primer día del mes cae en fin de semana o un día feriado, los pagos se adelantan al último día hábil previo.

Si un beneficiario del SSI también califica para los beneficios del Seguro Social, entonces recibirá tres pagos durante el presente mes.

Calendario de pagos del SSI para el último trimestre de 2025

Los pagos del SSI para el resto del año están programados para las siguientes fechas:

Miércoles 1 de octubre

Viernes 31 de octubre (noviembre)

Lunes 1 de diciembre

Miércoles 31 de diciembre (enero 2026)

En el caso del Seguro Social, el calendario de pagos para el mes de octubre está programado de la siguiente forma:

Si naciste entre el día 1 y 10 del mes, recibirás tu pago el segundo miércoles del mes, en este caso, el 9 de octubre

recibirás tu pago el segundo miércoles del mes, en este caso, el 9 de octubre Si tu nacimiento fue entre el día 11 y 20 , tu pago será el tercer miércoles del mes, en este caso, el 16 de octubre

, tu pago será el tercer miércoles del mes, en este caso, el 16 de octubre Si naciste entre el día 21 y 31, recibirás tu dinero el cuarto miércoles del mes, en este caso el 23 de octubre

Para el resto del año, las fechas de pago del SSA son:

Nacidos entre los días 1 y 10 del mes : 13 de noviembre y 11 de diciembre de 2025

: 13 de noviembre y 11 de diciembre de 2025 Nacidos entre los días 11 y 20 del mes : 20 de noviembre y 18 de diciembre de 2025

: 20 de noviembre y 18 de diciembre de 2025 Nacidos entre los días 21 y 31 del mes: 27 de noviembre y 24 de diciembre de 2025

¿Cuál es el monto máximo para los beneficios del SSI para 2025?

La SSA estableció que para el 2025, la cantidad máxima que recibirán los beneficiarios del SSI, de manera mensual, será de $967 para una persona, $1,450 para una persona y un cónyuge elegible, así como $484 para una persona esencial.

Estos niveles máximos de beneficios incluyen el ajuste del costo de vida del 2.5% correspondiente al 2025.

¿Quién califica como beneficiario del SSI?

Para calificar al SSI, las personas aspirantes deben tener más de 65 años, tener alguna discapacidad y tener ingresos limitados.

Para más información, puedes visitar la página oficial de la Administración del Seguro Social de EEUU.

