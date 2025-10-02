Erika Buenfil posa sin ropa a sus 61 años para el fotógrafo Uriel Santana

La actriz mexicana Erika Buenfil sorprendió al público al posar completamente desnuda por primera vez a sus 61 años. La imagen forma parte de ‘Las formas del alma’, la más reciente obra del fotógrafo Uriel Santana, con la que celebra 25 años de trayectoria.

Buenfil explicó que se entregó con plena confianza al lente de Santana para mostrarse “al natural”, sin más accesorios que sus pulseras y pestañas postizas.

“Me sentí muy arropada, no lo pensé porque si pienso no lo hago. No me dejó ponerme nada, me dejó mis pulseras y mis pestañas postizas y se lo agradezco. Fue atreverme a ver qué dice la gente, pero ésta soy”, declaró en entrevista con Televisa Espectáculos.

La protagonista de telenovelas como ‘Amor en silencio’ y ‘Marisol’ reconoció que hace algunos años no se habría atrevido a dar este paso.

“Jamás. Creo que también ya Nicolás (su hijo) está en edad de entender y también creo que de un tiempo a la fecha el mundo cambió, se abrieron muchas cosas nuevas y hay que caminar y crecer con lo que está pasando. No te puedes quedar atrapada en el pasado”, afirmó.

Para la actriz, la sesión fotográfica representó un ejercicio de reinvención personal y profesional, así como una muestra de aceptación plena.

“Me he brincado varios escalones y rompo conmigo misma, me pongo en la actualidad, me quito un poco lo de chapada a la antigua y tengo la edad para hacerlo. Vida solo hay una”, expresó.

Buenfil recalcó que la imagen fue capturada sin retoques ni modificaciones digitales, como un reflejo auténtico de sí misma.

“Estoy muy contenta, a ver cuál va a ser el impacto, todavía no sabemos. Me atreví y estoy muy contenta. Siempre me ha gustado romper con mis propias reglas a veces o con mis propios frenos o mis propias ideas y me sentí muy segura y me sentí feliz”.

Y agregó: “Salí de ahí y no supe qué había pasado hasta hoy. Mi foto es natural. Es la que soy. Tal vez no soy perfecta, tratamos de cuidar, pero eso soy. No le dije ‘Ponme más delgada o quítame tal cosa. Esto soy“, aseguró.

En medio de este nuevo capítulo artístico, Erika Buenfil continúa con su carrera en televisión. El próximo 21 de octubre volverá a la pantalla de Univision como parte del elenco de ‘Papás por siempre’, la continuación de la telenovela ‘Papás por conveniencia’, protagonizada por Ariadne Díaz y José Ron bajo la producción de Rosy Ocampo.

Sigue leyendo: