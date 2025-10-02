Influencer chino se estrelló con su helicóptero artesanal y murió: video

El mundo digital en China quedó conmocionado tras la muerte de Tang Feiji, un influencer de 55 años que perdió la vida al estrellarse con un helicóptero ultraligero que él mismo había construido.

El accidente ocurrió el pasado sábado 27 de septiembre en Guangyuan, Sichuan, y fue transmitido en vivo a través de Douyin, la versión local de TikTok.

Conocido en redes sociales como “Tang Aeronave”, el creador de contenido había reunido a más de 100 mil seguidores, interesados en sus experimentos y transmisiones relacionadas con aeronaves caseras. Ese día, encendió la cámara para mostrar un nuevo vuelo en un modelo ultraligero de un solo asiento.

A los pocos minutos de haber despegado, el helicóptero perdió el control y se precipitó contra el suelo. Tras el impacto, la estructura se incendió en cuestión de segundos.

Autoridades y familiares confirmaron que Feiji murió en el lugar, mientras que las causas del accidente siguen bajo investigación.

🇨🇳 | El "influencer" Tang Feiji murió al estrellarse el helicóptero ultraligero que él mismo fabricó, mientras lo mostraba en vivo para sus seguidores de redes sociales.



El creador de contenido estaba grabando para sus plataformas de redes sociales cuando perdió el control y se… pic.twitter.com/3UT53UanWp — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 30, 2025

Cómo era el helicóptero del influencer chino

Según medios locales como China Service News, la aeronave que manejaba Feiji era un modelo ultraligero de rotores coaxiales, adquirido en 2024 por aproximadamente 49 mil dólares.

Pesaba unos 115 kilos, podía alcanzar hasta 600 metros de altura y llegar a una velocidad cercana a los 100 km/h.

El propio influencer había contado en videos previos que, con seis horas de práctica y una semana de estudio teórico, se sentía capacitado para volar. Sin embargo, no tenía licencia de piloto ni llevaba paracaídas al momento del accidente, lo que aumentó los riesgos de su aventura aérea.

Tang Feiji se había convertido en un personaje seguido por su audacia y creatividad, construyendo prototipos que probaba en directo para su audiencia.