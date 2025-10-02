Luna del cazador: cuándo y a qué hora ver la superluna de octubre 

El cielo de octubre ofrecerá un espectáculo imperdible con la llegada de la llamada Luna del cazador, una de las más esperadas del calendario astronómico. Este año, el fenómeno coincidirá con una superluna, lo que hará que se vea más grande y brillante de lo habitual. Su atractivo no solo radica en lo visual, sino también en la tradición cultural que rodea a esta fase lunar.

De acuerdo con medios especializados como Astronomy.com, la Luna del cazador alcanzará su punto máximo de iluminación el lunes 6 de octubre de 2025 a las 11:48 p.m. ET (8:48 p.m. PT), momento en el que se apreciará en todo su esplendor en Estados Unidos, siempre que las condiciones del clima lo permitan.

Día, horario y lugar para ver la Luna del cazador

Según Time and Date, la luna podrá observarse durante varias noches, aunque su punto más luminoso ocurrirá en la fecha y hora indicadas. En Norteamérica será visible prácticamente toda la noche, con un resplandor más intenso y un tamaño ligeramente mayor debido a su cercanía con la Tierra en su órbita.

La “luna del cazador” es la primera luna llena del otoño. Crédito: AFP / Getty Images

El portal especializado StarWalk señaló que esta superluna será aproximadamente un 6.6% más grande y un 13% más brillante que una luna llena promedio. Para los observadores, esto se traduce en una experiencia única, con un tono anaranjado o dorado al salir sobre el horizonte, lo que la convierte en uno de los fenómenos más fotogénicos del año.

El origen del nombre de la Luna del cazador

El término “Hunter’s Moon” proviene de antiguas tradiciones europeas y norteamericanas, en las que la luna llena de octubre marcaba el inicio de la temporada de caza tras las cosechas de otoño. Su luz intensa permitía a los cazadores extender sus jornadas durante la noche, asegurando alimentos para el invierno.

Con el paso del tiempo, el nombre se popularizó en almanaques agrícolas y culturales, manteniéndose hasta la actualidad como una forma de conectar la observación astronómica con las costumbres ancestrales. Así, cada año, la Luna del cazador se convierte en un recordatorio de la estrecha relación entre la naturaleza, la supervivencia y las estaciones.

Recomendaciones para observar la superluna de octubre

Los expertos sugieren algunos consejos prácticos para disfrutar al máximo de este fenómeno:

Buscar un lugar con baja contaminación lumínica, como playas, montañas o parques abiertos.

Consultar el pronóstico del clima, ya que las nubes pueden dificultar la visibilidad.

Llegar con antelación para ver la salida de la luna, que suele ofrecer los colores más intensos.

Usar binoculares o un telescopio sencillo para apreciar detalles de la superficie lunar.

Aprovechar el momento como una experiencia en familia o con amigos, acompañada de actividades al aire libre.

La Luna del cazador no solo será un deleite para los aficionados a la astronomía, sino también un espectáculo cultural y natural que invita a detenerse, mirar al cielo y conectar con una tradición que ha trascendido generaciones.

