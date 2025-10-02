NYPD en alerta máxima en Yom Kipur tras atentado en sinagoga en Inglaterra; Trump recorta fondos antiterrorismo

NYPD está en alerta máxima tras el mortal ataque hoy en una sinagoga en Manchester (Inglaterra), monitoreando la investigación y vigilando atentamente los lugares de culto mientras los judíos de Nueva York celebran Yom Kipur, su día más sagrado.

Además, se aproxima el segundo aniversario de la guerra entre Hamas e Israel iniciada el 7 de octubre de 2023. Desde entonces ha habido constantes protestas en Nueva York, siendo la ciudad con la población judía más grande fuera de Israel y además sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Las medidas preventivas regulares de NYPD incluyen monitorear las redes sociales y otras comunicaciones para detectar posibles amenazas terroristas.

“Estamos rastreando el incidente en Manchester, Inglaterra”, publicó NYPD en Twiitter/X. “En este momento, no se conoce ningún vínculo con la ciudad de Nueva York. El Departamento de Policía de Nueva York ya ha implementado una cobertura reforzada y patrullas de alta visibilidad alrededor de las sinagogas hoy para Yom Kipur”.

Un funcionario de NYPD señaló que este tipo de trabajo se vería en peligro si el mandatario Donald Trump logra recortar $100 millones de dólares del Departamento de Seguridad Nacional para programas antiterroristas. Nueva York y otros 10 estados, así como Washington, D.C., presentaron una demanda el lunes para bloquear los recortes, y un juez los congeló el martes por el momento.

La comisionada del Departamento de Policía de Nueva York, Jessica Tisch, quien es judía, criticó ayer el recorte a la financiación del terrorismo. “Quiero ser muy directa al respecto. Si se aprueban estos recortes representarán un golpe devastador para nuestros programas antiterroristas y de inteligencia en la ciudad de Nueva York. Siendo sincera, ésta es la diferencia entre una ciudad que previene el próximo ataque y una ciudad expuesta a él”.

Dicha financiación se había recortado previamente en agosto en $87 millones de dólares. La unidad antiterrorista del Departamento de Policía de Nueva York fue creada por el Congreso en 2007 en respuesta a los ataques de 9/11 para proteger la red de túneles y las estaciones del Metro de amenazas químicas, biológicas, radiológicas y explosivas, mejorar los protocolos de evacuación y financiar otras medidas de seguridad críticas. Según fuentes, el anunciado recorte de fondos a NYPD se debió nominalmente a las políticas de ciudad santuario o defensa de inmigrantes en NYC, que han sido criticadas por Trump mientras implementa medidas enérgicas contra los indocumentados y promueve las deportaciones masivas.

El aumento de la presencia del Departamento de Policía de Nueva York, en preparación incluso antes del ataque que dejó dos muertos hoy en Gran Bretaña, incluye la asignación de agentes a varias sinagogas de alto perfil y otros lugares sensibles como la Misión de Israel ante las Naciones Unidas. Además, en varios barrios de la ciudad, se ha ordenado a los agentes de patrulla que visiten regularmente las sinagogas pequeñas para detectar cualquier problema, detalló Daily News.

Entre otros incidentes desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamas, en noviembre de 2023 manifestantes interrumpieron el tradicional Desfile Macy’s de Thanksgiving en Manhattan por una protesta anti judía. Y de nuevo lo hicieron en 2024.