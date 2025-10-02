Riesgo radiactivo: Camarones de Sea Port Products retirados del mercado por posible contaminación

Las empresas distribuidoras de camarones continúan retirando lotes del producto por riesgo de contaminación radiactiva. En esta oportunidad es el caso de Sea Port Products Corp de Kirkland, de Washington, que retirando del mercado una cantidad limitada de camarones blancos crudos distribuidos en seis estados del país.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) emitió un reporte de retiro con fecha 1 de octubre de 2025, que indica que los lotes afectados de producto de camarón congelados fáciles de pelar, se vendieron en bolsas Jumbo de tamaño 16/20 unidades/lb de la marca Sea Port.

La investigación sobre la posible contaminación radiactiva se inició en el mes de agosto de 2025, y aunque no se detectaron niveles altos con cesio-137 (Cs-137), el proceso de preparación, envasado ​​o almacenados se hizo en condiciones insalubres por lo que pueden haberse contaminado.

¿Cuántos casos de retiro de camarones ha reportado la FDA?

Los reportes por la afectación de en cadena de suministro de mariscos en EE. UU. Iniciaron el 21 de agosto de 2025, cuando Southwind Foods, LLC, emitió el primer aviso oficial de retiro de camarones. Este evento no fue un incidente aislado, sino el comienzo de una ola de alertas sistémicas que se extendió durante más de un mes.

Hay un patrón constate que afectó a múltiples distribuidores mayoristas y a marcas blancas de alto perfil. En menos de 48 horas, se unió Beaver Street Fisheries, LLC (22 de agosto), demostrando que el origen de la contaminación estaba ampliamente distribuido.

A los pocos días, se implicaron compañías clave como AquaStar (EE. UU.) Corp. y forzando a los principales distribuidores a realizar múltiples y repetidas ampliaciones de sus retiros (29 de agosto, 19 y 23 de septiembre). Esto indica que el alcance de los productos afectados era masivo y difícil de rastrear inicialmente.

Las marcas propias de los supermercados, como Kroger, se vieron directamente comprometidas a través de los retiros de AquaStar y Lawrence Wholesale.

¿Dónde se vendieron los camarones sujetos a retiro?

La empresa distribuyó los camarones entre el 10 de julio de 2025 y el 22 de septiembre de 2025. Sea Port Products Corp de Kirkland hizo énfasis en que la cantidad de camarones distribuida fue en volúmenes muy pequeños a pequeños minoristas en Alaska, California, Hawái, Montana, Oregón, el estado de Washington y Samoa Americana.

Se insta a los consumidores que hayan comprado Camarones Blancos Congelados Crudos Fáciles de Pelar tamaño jumbo (16/20 unidades por libra) de la marca Sea Port que revisen sus congeladores de inmediato.

Para verificar si el producto está afectado, localice el código de lote impreso en la parte posterior de la bolsa, cerca del código de barras UPC. A continuación, el detalle de los productos retirados del mercado:

Bolsa de 1 libra (peso neto):

Código de lote: C10524 SO502 080

Consumir preferentemente antes del: 8 de mayo de 2028

UPC: 659878010019

Bolsa de 2 libras (peso neto) (primera fecha):

Código de lote: C10524 SO502 080

Consumir preferentemente antes del: 7 de mayo de 2028

UPC: 659878008610

Bolsa de 2 libras (peso neto) (segunda fecha):

Código de lote: C10524 SO502 080

Consumir preferentemente antes del: 8 de mayo de 2028

UPC: 659878008610

¿Cómo el Cs-137 afecta la salud?

Aunque el Cs-137 es un radioisótopo de cesio sintético que se puede encontrar en el medio ambiente, algunas partículas pueden migrar a los alimentos y el agua, especialmente en zonas con niveles altos de contaminación.

La FDA alerta que la exposición continua a bajas dosis de trazas de Cs-137 puede tener efectos perjudiciales para la salud. Esta exposición puede aumentar el riesgo de cáncer, derivado del daño al ADN de las células vivas del cuerpo.

