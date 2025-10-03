‘Diddy’ Combs dijo que su comportamiento fue “repugnante, vergonzoso y enfermizo” antes de ser sentenciado

El rapero Sean ‘Diddy’ Combs habló por primera vez en la corte desde que fue arrestado en septiembre de 2024. Combs se dirigió al juez y pidió perdón a las víctimas antes de ser sentenciado a cuatro años y 2 meses de prisión por dos cargos de de transporte para facilitar la prostitución. También deberá pagar 500,000 dólares y deberá cumplir cinco años de libertad supervisada una vez salga de prisión.

Durante su juicio, que duró dos meses y terminó el pasado 2 de julio con la decisión del jurado, Combs no subió al estrado hasta ahora en su audiencia de sentencia que se celebró este 3 de octubre.

En sus primeras palabras ante la corte el maganate musical, que fue declarado culpable de dos cargos de transporte para facilitar la prostitución el pasado 2 de julio, pidió clemencia al juez y también pidió disculpas a las víctimas de sus acciones, especialmente a su exnovia Cassie Ventura quien fue la testigo estrella del juicio.

“Quiero disculparme personalmente con Cassie Ventura por cualquier daño que le haya causado, ya sea emocional o físico. No lo tomo a la ligera. Me gustaría disculparme con su familia; lo siento mucho. Me gustaría disculparme con Jane; lo siento. Te metí en mi lío”, dijo en la corte, según reseña NBC News.

El dueño de Bad Boy Récords aseguró que ha sido díficil tener que guardar silencio durante todo este tiempo sin poder expresar cuánto lamenta sus actos. “Una de las cosas más difíciles que he tenido que afrontar fue tener que guardar silencio y no poder expresar cuánto lamento mis actos”, declaró.

Combs aseguró que tuvo un comportamiento “repugnante, vergonzoso y enfermizo” y culpó de eso a sí mismo y a su adicción a las drogas. “Mis acciones fueron repugnantes, vergonzosas y enfermizas”, dijo. “Estaba enfermo, enfermo por las drogas. Estaba fuera de control, necesitaba ayuda y no la recibí, y no puedo poner excusas porque mi madre me enseñó. Me perdí en mi sueño de vida. No soy una persona descomunal. Solo soy un ser humano, estaba esforzándome al máximo, pero me perdí en mis excesos”, dijo.

El rapero agradeció al juez federal de distrito Arun Subramanian por permitirle hablar por sí mismo en la audiencia. Además, asegura que aprendió la lección por sus acciones y pide clemencia.

“No puedo cambiar el pasado, pero sí puedo cambiar el futuro. Le pido clemencia a su señoría. Le pido clemencia para volver a ser padre, volver a ser hijo, volver a ser un líder en mi comunidad y recibir la ayuda que necesito desesperadamente”.

Con respecto a sus acciones violentas en contra de Cassie Ventura, algo que fue reconocido por la defensa en el juicio, Combs prometió no ejercer violencia contra nadie. “Me necesitan, tienen miedo y yo también. No tengo a nadie a quien culpar más que a mí mismo. Nunca volveré a ponerle las manos encima a nadie. He aprendido la lección”.

Tras dictar su sentencia, el juez Subramanian invitó a Combs a aprovechar al máximo su “segunda oportunidad”. “Tu carta decía que te habías perdido, pero aquí hay un verdadero camino hacia la redención: qué salió mal y qué se puede arreglar”, dijo el juez a Combs.

Subramanian se refirió a las víctimas que testificaron en el juicio de Combs, específicamente la exnovia Cassie Ventura y una testigo llamada anónimamente ‘Jane’, y las calificó como “valientes” por contar su historia en la corte. Las mujeres describieron haber sido golpeadas, amenazadas, agredidas sexualmente y chantajeadas por Sean “Diddy” Combs. Muchos delitos descritos durante el juicio por la fiscalía fueron presuntamente cometidos en las famosas fiestas llamadas ‘freak-offs’.

“Jane y Cassie Ventura han sufrido abusos y traumas inimaginables”, dijo, y añadió: “Solo puedo decir que sus familias están orgullosas de ustedes y sus hijos estarán orgullosos de ustedes por venir al tribunal a contarles lo que realmente sucedió. No solo hablaban con el jurado, sino con las mujeres que se sienten impotentes”.

