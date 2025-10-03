Sean “Diddy” Combs pide “misericordia” al juez antes de su sentencia

A menos de 24 horas de que se conozca la sentencia que podría marcar su futuro, el exmagnate del hip hop y productor musical, Sean “Diddy” Combs, pidió “misericordia” al juez encargado de su caso tras haber sido declarado culpable hace unos meses de dos cargos de tráfico de influencias para ejercer la prostitución.

De acuerdo con medios como TMZ, Page Six y Variety, Combs envió este jueves una carta de cuatro páginas al juez Arun Subramanian, en la que solicita “una segunda oportunidad” para rehacer su vida y recuperar su lugar en la sociedad.

“Hoy, humildemente, les pido otra oportunidad: para ser un mejor padre, para ser un mejor hijo, para ser un mejor líder en mi comunidad y otra oportunidad para vivir una vida mejor”, señala el rapero en una copia del documento, obtenido por la prensa.

Combs asegura en la carta que no busca despertar “compasión ni lástima”, sino compartir cómo el proceso judicial ha transformado su vida.

“Escribo esto no para generar compasión ni lástima; esta experiencia es simplemente la verdad de mi existencia y ha cambiado mi vida para siempre, y nunca volveré a cometer un delito”, subrayó.

El artista, que se encuentra en prisión preventiva desde hace un año, afirma estar sobrio “por primera vez en 25 años” y reconoce sus abusos del pasado.

“Mi violencia doméstica siempre será una pesada carga que tendré que llevar para siempre”, escribió, aludiendo al testimonio de Cassie Ventura y otra expareja identificada como “Jane”, quienes declararon en su contra durante el juicio de casi dos meses celebrado a principios de este año.

En otro tramo del texto, Combs describe su caída en términos personales y espirituales.

“Perdí el rumbo. Me perdí en mi camino. Perdido en las drogas y el exceso. Mi caída se originó en mi egoísmo. Me he sentido humillado y quebrantado hasta la médula”, afirmó.

Sobre su estancia en prisión, añadió: “La cárcel está diseñada para quebrarte mental, física y espiritualmente. Durante el último año, muchas veces quise rendirme. Hubo días en que pensé que estaría mejor muerto. Mi antiguo yo murió en la cárcel y una nueva versión de mí renació”.

El juez Subramanian dará a conocer este viernes 3 de octubre la sentencia contra Combs, donde de ser declarado culpable podría enfrentar una larga condena en prisión.

Sigue leyendo: