Dominicano Luis Gil abrirá por Yankees el juego 1 de la Serie Divisional ante Blue Jays

Aaron Boone, manager de los New York Yankees, anunció que el dominicano Luis Gil será el encargado de abrir el juego 1 de la Serie Divisional de la Liga Americana este sábado frente a los Azulejos de Toronto.

De esta manera desplaza a Will Warren como la primera opción para este primer duelo en el Roger Center de Canadá y lo manda al bullpen.

“Siento que él está listo para esto y le toca”, aseguró Boone al explicar la decisión de otorgarle la pelota a Gil. “Decidimos mantener a Warren como alternativa en el relevo y confiamos en que Luis está preparado”.

Momento de salir a competir para Luis Gil

“Significa mucho”, comentó Gil sobre lo que será su tercera presentación de por vida en playoffs. “Esto es un juego muy importante para nosotros. Hay que seguir enfocado como estamos y hacer el trabajo que tenemos que hacer”.

“Voy a salir a competir, a dar lo mejor de mí, ayudar al equipo en lo que más pueda, dar el 100%”.

Gil, Novato del Año en la Liga Americana en 2024, regresó esta campaña tras superar una lesión en un músculo lateral derecho que lo mantuvo fuera hasta agosto. En 11 aperturas del 2025 registró marca de 4-1 con efectividad de 3.32, aportando solidez a la rotación neoyorquina.

Aunque sus métricas secundarias mostraron cierto descenso –su velocidad promedio disminuyó una milla en comparación con el año anterior y su tasa de ponches cayó del 26.8% al 16.8%–, los Yankees ganaron ocho de sus once salidas, incluyendo una dominante labor de seis entradas y una carrera frente a los propios Azulejos el pasado 6 de septiembre.

Definida el resto de la rotación de Yankees

Después de Gil, abrirán por los Yankees el zurdo Max Fried en el juego 2 del domingo, Carlos Rodón en el juego 3 el próximo martes y, en caso de ser necesario, el novato sensación Cam Schlittler en el juego 4 del miércoles.

