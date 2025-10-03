FBI presumen más de ocho mil arrestos de presuntos delincuentes violentos en tres meses

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) informó que la iniciativa Summer Heat les permitió arrestar a 8,629 personas acusadas de distintos delitos en tan solo tres meses. “La iniciativa forma parte de los esfuerzos del FBI para combatir los delitos violentos”.

Entre el 24 de junio y el 20 de septiembre, las 55 oficinas locales del FBI participaron en la ofensiva multifacética para combatir la delincuencia violenta, informaron en un comunicado.

“Acabar con la delincuencia violenta”

“No andamos con rodeos”, dijo el director del FBI, Kash Patel. “Nuestra principal misión es acabar con la delincuencia violenta. Si lastimas a un niño, vamos por ti. Si robas un auto, vamos por ti. Si estás contaminando nuestros vecindarios con drogas letales, vamos por ti”, adivirtió.

El FBI incrementó sus recursos junto con socios estatales y locales, ejecutando órdenes federales de arresto contra presuntos delincuentes violentos y fugitivos, así como desmantelando bandas violentas y organizaciones criminales transnacionales.

En el operativo también identificaron y rescataron a víctimas infantiles, así como resolver casos de delitos violentos en territorio indígena.

“De los 8,629 arrestos, más de 6,500 se realizaron bajo el programa de Delitos Violentos y Pandillas del FBI”, informaron.

Rescataron a más de mil víctimas infantiles

Agentes y profesionales de inteligencia que investigan delitos violentos contra menores identificaron o localizaron a 1,053 niños que fueron víctimas. Las operaciones de Summer Heat también resultaron en la incautación de 44,569 kilogramos de cocaína, 421 kilogramos de fentanilo y 2,281 armas.

“Agradecemos al director Kash Patel y a nuestros valientes agentes del FBI que arrestaron a más de 8,600 delincuentes violentos de nuestras calles este verano”, declaró la Fiscal General Pamela Bondi.

“Bajo la directiva del presidente Trump de restaurar la seguridad en Estados Unidos, este Departamento de Justicia continuará persiguiendo los delitos violentos y desmantelando las bandas criminales que causan estragos en nuestras comunidades”, sentenció Bondi.

Incautación de narcóticos y armas

El Buró incrementó sus recursos y en una sola operación que se centró en Baton Rouge, Nueva Orleans, Memphis, y Miami, los agentes y sus colaboradores realizaron 417 arrestos e incautaron 159 armas de fuego en esas cuatro ciudades.

“Diez oficinas de campo del FBI se centraron en la búsqueda de fugitivos peligrosos, lo que condujo a más de 750 arrestos (incluidos más de 30 fugitivos buscados por asesinato) y la incautación de más de 60 armas de fuego”, explicaron en el comunicado.

La oficina de Filadelfia arrestó a tres personas sospechosas de un robo a mano armada con un motín de $2 millones de dólares, el cual ocurrió en junio.

Mientras que la oficina de Kansas City realizó tres arrestos relacionados con una red de robo de vehículos violentos implicada en homicidios, tiroteos sin víctimas mortales y robos a mano armada.

