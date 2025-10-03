Hombre en California asesinó a su esposa por no haber bajado de peso luego de embarazarse

La comunidad de Hollywood, California, quedó en estado de shock tras conocerse el brutal asesinato de June Bunyan, una mujer escocesa de 37 años que había llegado a Estados Unidos con el sueño de convertirse en abogada defensora.

La tragedia, ocurrida el pasado 11 de septiembre, ha generado gran conmoción tanto en la ciudad como entre sus familiares y amigos en su país natal, quienes todavía no encuentran consuelo ante la magnitud del crimen.

De acuerdo con una declaración jurada presentada por la policía de Los Ángeles, citada por Los Angeles Times, el principal sospechoso es Jonathan Rentería, esposo de Bunyan, de 25 años, quien habría confesado el crimen en una nota de suicidio. La carta fue encontrada en un motel en Newbury Park, donde los agentes acudieron tras recibir un llamado de emergencia. En el escrito, Rentería admitía haber matado a su esposa y mencionaba a la hija de ambos, de apenas un año.

Al trasladarse al apartamento de la pareja en Hollywood, los oficiales encontraron una escena espeluznante: el cuerpo de Bunyan había sido desmembrado en la cocina, mientras que en el baño hallaron restos humanos en una bolsa de basura. La policía confirmó que el móvil del asesinato estuvo relacionado con una discusión sobre el peso de la víctima después del embarazo.

Según reportes de ABC7, la pelea comenzó cuando Rentería reprochó a Bunyan no haber perdido los kilos ganados tras dar a luz. La tensión escaló cuando la mujer le manifestó que planeaba dejarlo y que no volvería a ver a su hija. Estas palabras, según el testimonio del acusado, fueron el detonante de la violencia que terminó en asesinato.

El matrimonio llevaba apenas un año juntos, pero las tensiones habrían sido constantes desde el nacimiento de su hija. Amigos cercanos han señalado que Bunyan se encontraba bajo mucha presión y que había considerado seriamente la separación.

Una vida interrumpida por la violencia

La noticia del crimen corrió rápidamente en redes sociales y medios internacionales, especialmente en el Reino Unido, donde la víctima era muy querida por su familia y amistades. En una página de GoFundMe, creada para apoyar a los deudos, se compartió un mensaje que refleja el dolor de quienes la conocieron:

“Con una angustia inimaginable, compartimos la devastadora noticia de que nuestra amada hija, hermana, sobrina, prima y amiga, June Bunyan, nos fue arrebatada trágicamente debido a un crimen violento en los Estados Unidos. Nuestras vidas han cambiado para siempre. Solo tenía 37 años. June era conocida por su personalidad vibrante, su risa contagiosa y su corazón profundamente compasivo”.

Las palabras fueron escritas por la mejor amiga de Bunyan, quien además lamentó que la pequeña hija de la víctima ahora crezca sin su madre.

El sospechoso enfrenta cargos graves

Tras ser detenido, Rentería fue puesto bajo custodia y podría enfrentar cargos de asesinato y mutilación de restos humanos, delitos que en California contemplan largas condenas, incluso la cadena perpetua. La fiscalía de Los Ángeles confirmó que el caso está bajo investigación y que se evalúan todos los elementos de prueba, incluyendo la nota de suicidio, testimonios de familiares y la evidencia recolectada en la escena del crimen.

Las autoridades también han señalado que el bienestar de la hija de un año es prioridad en este proceso, por lo que se están coordinando medidas de protección junto a los familiares de la víctima.

El asesinato de Bunyan ha reavivado el debate sobre la violencia doméstica y los feminicidios en Estados Unidos, donde organizaciones sociales alertan que cada año miles de mujeres son víctimas de sus parejas.

De acuerdo con datos del National Coalition Against Domestic Violence (NCADV), una de cada 3 mujeres en el país ha experimentado violencia física por parte de una pareja íntima en algún momento de su vida. Este caso, que incluye una motivación tan relacionada con estereotipos de género y presiones sobre la imagen corporal, expone la urgencia de reforzar campañas de concientización y políticas de prevención.

En el Reino Unido, donde Bunyan nació y creció, también se han alzado voces de indignación. Diversos colectivos han manifestado su solidaridad con la familia y han exigido justicia, recordando que la violencia contra la mujer no conoce fronteras y que la cooperación internacional es vital para proteger a las víctimas.

