Agentes de la Patrulla Fronteriza hieren a una ciudadana estadounidense en Chicago

Una mujer resultó herida este sábado por disparos de agentes de la Patrulla Fronteriza en el South Side de Chicago, en el marco del operativo migratorio que la administración de Donald Trump desplegó en la ciudad hace un mes y que ha generado numerosas protestas.

Se trata del segundo incidente con uso de armas de fuego por parte de agentes federales en la urbe en menos de tres semanas.

Según el Departamento de Seguridad Nacional, los disparos ocurrieron luego de que varios vehículos acorralaran a los agentes y una conductora los embistiera portando un arma semiautomática.

La portavoz Tricia McLaughlin indicó que los oficiales actuaron en defensa propia.

Precisó que la mujer, ciudadana estadounidense, había sido señalada recientemente en un boletín de inteligencia por divulgar información confidencial sobre agentes migratorios en internet.

Las versiones sobre lo sucedido difieren.

Mientras el DHS aseguró que la mujer condujo por sus propios medios hasta un hospital, el Departamento de Bomberos de Chicago declaró al Chicago Sun Times que fue encontrada herida en la vía pública y trasladada por rescatistas.

Ningún agente resultó lesionado en el enfrentamiento.

El pasado 12 de septiembre, un migrante mexicano identificado como Silverio Villegas-González murió tras ser baleado por un agente migratorio durante otra redada.

ICE defendió entonces la actuación y alegó que el hombre intentó atropellar a un oficial. Sin embargo, un video de cámaras corporales de la policía local muestra al agente presuntamente herido asegurando que sus lesiones “no eran graves”.

Organizaciones de defensa de los inmigrantes denunciaron además que los operativos han causado accidentes automovilísticos en el mismo lugar donde ocurrió el tiroteo del sábado.

Y los incidentes no se limitan a Chicago. La semana pasada, en Colorado, agentes de ICE apuntaron con armas y rompieron la ventana de un vehículo donde viajaban una pareja y su bebé de un mes durante un arresto, lo que ha avivado las críticas contra la estrategia migratoria del Gobierno federal.

Sigue leyendo:

• Juez de migración niega moción para reabrir caso de Kilmar Ábrego García

• Jueza ordenó liberación de mexicana detenida por ICE a pesar de estar amparada por DACA

• Agentes de ICE detienen a 40 personas, cuatro de ellas afuera de un refugio en Chicago