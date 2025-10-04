Belinda habla de la lesión que tiene en la rodilla: ‘He sufrido mucho’

A pesar de tener un menisco roto, Belinda se presentó el jueves de esta semana en Mentiras All Stars, la obra que reúne a figuras como Mariana Treviño, Lorena Vignau, María Elisa Gallegos, Paloma Cordero, Paola Gómez, Ángel Ferreyro, Carlos Fonseca, Fer Soberanes y Regina Voce.

Poco antes de su debut en la pieza teatral, la cantante española dijo a la prensa: “Este espectáculo está hecho especialmente para todos los fans de Mentiras, es algo diferente, no es igual que la obra, entonces hemos preparado muchísimo este proyecto ya desde hace un tiempo con mucho amor”.

La artista reconoció que ha sido difícil debido a su situación de salud: “Me he enfermado, tengo roto el menisco, estoy mal de la garganta, ha sido un año de mucho trabajo para mí, entonces me estoy preparando todos los días y sí, estoy un poco cansada, pero emocionada por todo el cariño que hemos recibido del público”.

Belinda indicó que ha tenido que hacer rehabilitación todos los días por su menisco roto y que tendrán que operarla próximamente. “He sufrido mucho con temas de salud de la rodilla”, indicó.

Agregó que no ha podido descansar y que se tomará un tiempo para ella, pero en Navidad.

Belinda tiene una gran cantidad de proyectos

La famosa está llena de muchos proyectos, pues lanzó hace poco ‘Para regresar’, un tema con Sebastián Yatra y Gente de Zona. “Es una canción increíble”, indicó.

Sin embargo, no es la única colaboración que alista, ya que también está preparando una con Danna Paola y Kenia Os. “Yo las admiro muchísimo, siempre hablo bien de mis compañeras”, indicó acerca de las cantantes.

Belinda reconoció que ha sido un año de mucho trabajo y espera poder tomarse al menos un mes de recuperación luego de que la operen, un tema del que han estado muy pendiente sus fanáticos.

