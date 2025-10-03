Belinda, Danna Paola y Kenia Os anuncian en Apple Music que harán canción juntas

El pop mexicano celebra una buena noticia, pues tres de sus referentes, Belinda, Danna Paola y Kenia Os, preparan una canción juntas, según comentaron en un pop-up de Apple Music Uno.

En la conversación que tuvieron este 2 de octubre las cantantes tocaron varios puntos y uno de ellos fue que están trabajando en un tema para su público.

“Vienen cositas”, dijo Belinda, para que luego las tres afirmaran que están haciendo algo que sus fans van a disfrutar.

“Y una de esas cositas, que me emociona decir por primera vez, es que estamos preparando una canción juntas”, anunció Kenia Os.

Mientras que Danna Paola explicó que fue algo que mantuvieron en resguardo durante bastante tiempo: “Lo teníamos súper guardado, mucho tiempo. Tenemos hasta un chat para coordinar agendas”.

En este sentido, la actriz de series como Élite agregó: “Pero ya es un hecho: se viene una canción de la trinidad del pop mexicano. Vamos a servir, babies. Y no podemos decir más. Para mí es un honor enorme lograr esta colaboración, que con todo y las agendas locas nuestros equipos lo hagan posible. Va a ser increíble”.

Kenia Os comentó que el resultado esperan que sea increíble y que la fanaticada las apoye. “Va a estar brutal, se los prometemos. Imaginen: está Beli, está Danna”, comentó.

Kenia Os, Belinda y Danna Paola son consideradas como la trinidad del pop mexicano. Crédito: Apple Music | Cortesía

Belinda, Danna Paola y Kenia Os, artistas con mucho poder en la industria

Algo que destacaron en el pop-up fue todo el esfuerzo que le han puesto a sus carreras para lograr todo lo que han conseguido hasta ahora y destacar como referentes de este género musical en su país y en otros mercados de habla hispana.

La intérprete de ‘Gravedad’ explicó acerca de esto: “Este año quise celebrar lo que significa ser indomable, algo muy importante para mí. Es el título de mi nuevo álbum. Creo que es una palabra superfuerte que empodera a las mujeres, pero también es mucho más profunda de lo que parece. No es solo ser una mujer salvaje, para mí una mujer indomable es alguien que lucha por sus sueños, que no permite que nada ni nadie la haga sentir menos, que tiene sueños diferentes cada día y sabe que puede cumplirlos y luchar por ellos”.

Su colega Danna Paola la respaldó al indicar que se sintió muy orgullosa de acompañarla en el lanzamiento de su disco y ver todo lo que han evolucionado en su carrera.

“Lo siento al cien por ciento. Estar en el lanzamiento de tu álbum, acompañarte, fue muy inspirador… la palabra, el conocernos y crecer juntas. Ser un referente la una para la otra, ver cómo hemos crecido, cómo nos hemos reinventado. Es como esta admiración mutua. Para mí, lo que me deja esta palabra es que nadie debe decirme cómo debo ser mujer. Hay mucho ruido mental, muchas opiniones, muchas líneas que quieren marcarnos. Incluso en el pop hay esa idea de que la mujer debe ser de cierta manera, hacer cierto tipo de música, vestirse de cierta forma”, declaró la artista.

