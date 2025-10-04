Boxeo hoy en vivo: las peleas que puedes ver este sábado 4 de octubre de 2025

La jornada de boxeo pautada para hoy sábado 4 de octubre promete llevar la emoción de siempre a todos los fanáticos del cuadrilátero y podrás ser testigo de ella gracias a la agenda que te trae El Diario de Nueva York.

Aunque para este sábado no se esperan tantos combates como el pasado 27 de septiembre, sí existen duelos que esperan regalar un digno espectáculo a los seguidores del boxeo.

De ellas, destaca el duelo entre Cristóbal Lorente frente a Nathaniel Collins por el título pluma. La cartelera promete intensidad, con combates largos y boxeadores en ascenso mostrando lo mejor de su estilo.

Glasgow, Escocia (Transmisión: DAZN)

Combate principal – Peso pluma – 12 rounds

Cristóbal Lorente (20-0-2, 8 KO) vs. Nathaniel Collins (17-0-0, 8 KO)

Combates coestelares

Regan Glackin (16-0-0) vs. Louie O’Doherty (10-0-0, 2 KO) — 12 rounds, ligero

vs. — 12 rounds, ligero Willy Hutchinson (18-2-0, 13 KO) vs. Mark Jeffers (18-0-0, 5 KO) — 10 rounds, semipesado

Combates destacados

Aston Brown vs. Paul Kean – 10 rounds, mediano

vs. – 10 rounds, mediano Marcus Sutherland vs. Harsh Saroha – 8 rounds, supergallo

vs. – 8 rounds, supergallo Reese Lynch vs. Jakub Laskowski – 6 rounds, superligero

vs. – 6 rounds, superligero Yandiel Lozano-Oquendo vs. Mario Victorino Vera – 6 rounds, superpluma

vs. – 6 rounds, superpluma Drew Limond vs. Alexeyv Mikhail Arellano Leon – 4 rounds, welter

vs. – 4 rounds, welter Alex Arthur Jr. vs. Grzegorz Mardyla – 4 rounds, supermediano

vs. – 4 rounds, supermediano John Joe Carrigan vs. Dawid Przybylski – 4 rounds, superwelter

Sigue leyendo: