Boxeo hoy en vivo: las peleas que puedes ver este sábado 4 de octubre de 2025
Para este fin de semana habrá cartelera de boxeo solo en Escocia, aunque no se pondrán en juego títulos mundiales
La jornada de boxeo pautada para hoy sábado 4 de octubre promete llevar la emoción de siempre a todos los fanáticos del cuadrilátero y podrás ser testigo de ella gracias a la agenda que te trae El Diario de Nueva York.
Aunque para este sábado no se esperan tantos combates como el pasado 27 de septiembre, sí existen duelos que esperan regalar un digno espectáculo a los seguidores del boxeo.
De ellas, destaca el duelo entre Cristóbal Lorente frente a Nathaniel Collins por el título pluma. La cartelera promete intensidad, con combates largos y boxeadores en ascenso mostrando lo mejor de su estilo.
Glasgow, Escocia (Transmisión: DAZN)
Combate principal – Peso pluma – 12 rounds
- Cristóbal Lorente (20-0-2, 8 KO) vs. Nathaniel Collins (17-0-0, 8 KO)
Combates coestelares
- Regan Glackin (16-0-0) vs. Louie O’Doherty (10-0-0, 2 KO) — 12 rounds, ligero
- Willy Hutchinson (18-2-0, 13 KO) vs. Mark Jeffers (18-0-0, 5 KO) — 10 rounds, semipesado
Combates destacados
- Aston Brown vs. Paul Kean – 10 rounds, mediano
- Marcus Sutherland vs. Harsh Saroha – 8 rounds, supergallo
- Reese Lynch vs. Jakub Laskowski – 6 rounds, superligero
- Yandiel Lozano-Oquendo vs. Mario Victorino Vera – 6 rounds, superpluma
- Drew Limond vs. Alexeyv Mikhail Arellano Leon – 4 rounds, welter
- Alex Arthur Jr. vs. Grzegorz Mardyla – 4 rounds, supermediano
- John Joe Carrigan vs. Dawid Przybylski – 4 rounds, superwelter
