Óscar de la Hoya habla sobre el próximo sustituto del Canelo Álvarez

El histórico campeón mundial y ahora promotor de boxeo, Óscar de la Hoya, no ve sencillo imaginar al sucesor de Saúl “Canelo” Álvarez como la gran cara del boxeo al considerar toda la impresionante trayectoria que ha realizado el tapatío a lo largo de su carrera.

Estas declaraciones las realizó el exmedallista olímpico y múltiple campeón mundial durante una entrevista ofrecida en ‘El Show de Piolín’, donde consideró que hallar a un peleador de ese calibre llevará tiempo y quizá aún falten años para conocerlo; recordando así un hecho similar a lo que se vivió con Julio César Chávez.

“Eso va a ser difícil, va a tomar tiempo. Yo no creo que hemos encontrado el próximo campeón como Canelo, quizá ni ha nacido, pero así es el boxeo”. De inmediato recordó la pregunta que inevitablemente aparece al hablar de ídolos: “¿Antes de Canelo quién era? ¿(Julio César) Chávez?”, expresó.

Para el titular de Golden Boy Promotions, figuras como Juan Manuel ‘Dinamita’ Márquez, Julio César Chávez o el propio Canelo Álvarez no surgen de la noche a la mañana. Su consolidación es un proceso que puede extenderse varios años.

“Había muchos en los 90, pero peleadores como Canelo, Juan Manuel, Chávez, eso toma tiempo”, explicó De la Hoya en sus declaraciones.

El exboxeador estima que en un lapso de entre cuatro y cinco años podría comenzar a vislumbrarse quién será el próximo gran referente; esto a pesar que muchos consideran a Marco Verde como esta próxima gran estrella por haber logrado la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Ojalá que en los próximos entre 4 o 5 años vamos a cosechar, vamos a ver quién va a ser el que va a tomar ese trono de Canelo”, apuntó.

El presente de Canelo

A pesar de haber perdido ante Terence Crawford el pasado 13 de septiembre su título indiscutido de los pesos súper medianos, Álvarez continúa siendo uno de los nombres más fuertes y rentables del boxeo mundial. Los millones generados en aquella velada son una muestra de su vigencia como figura estelar.

El propio Canelo ha declarado que planea retirarse dentro de un par de años, lo que abre un escenario en el que los nuevos talentos tendrán que demostrar si tienen lo necesario para ocupar el vacío que dejará el campeón tapatío; por lo que quien aspire a tomar ese lugar, deberá empezar a levantar la mano pronto.

