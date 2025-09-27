Boxeo hoy en vivo: las peleas que puedes ver este sábado 27 de septiembre de 2025

La jornada de boxeo pautada para hoy sábado 27 de septiembre promete llevar la emoción de siempre a todos los fanáticos del cuadrilátero y podrás ser testigo de ella gracias a la agenda que te trae El Diario de Nueva York.

Aunque para este sábado no se esperan tantos combates como el pasado 20 de septiembre, sí existen duelos que esperan regalar un digno espectáculo a los seguidores del boxeo.

El 27 de septiembre el boxeo tendrá doble cita internacional. En Montreal, la invicta Sol Cudos buscará defender su título mundial peso paja de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) frente a la experimentada Kim Clavel, en un duelo que promete acción de principio a fin.

Mientras tanto, en Kaunas, Lituania, el local Eimantas Stanionis encabeza la velada ante Jabulani Makhense en un atractivo combate superwelter, acompañado de una cartelera con talento emergente europeo.

Boxeo: los combates que puedes ver hoy

Montreal, Canadá (Transmisión: DAZN)

Título peso paja FIB – 10 rounds

Sol Cudos (14-0-0, 3 KO) vs. Kim Clavel (18-2-0, 3 KO)

Kaunas, Lituania (Sin transmisión)

Combate estelar – 10 rounds, superwelter

Eimantas Stanionis (15-0-0, 9 KO) vs. Jabulani Makhense (15-2-0, 6 KO)

Cartelera complementaria

Aleksandr Trofimcuk (2-0-0) vs. Marcin Jadwiszczak (0-1-0) – 4 rounds, welter

vs. – 4 rounds, welter Jonas Jazevicius (1-0-0) vs. Michal Czykiel (0-1-0) – 4 rounds, crucero

vs. – 4 rounds, crucero Robertas Liorancas (0-0-0) vs. Valantis Kaminiaris (0-1-0) – 4 rounds, supermediano

vs. – 4 rounds, supermediano Algirdas Baniulis (0-0-0) vs. Mohamed El Bouchaibi (1-1-0) – 4 rounds, pesado

vs. – 4 rounds, pesado Edgaras Skurdelis (14-2-0, 3 KO) vs. Jak Johnson (3-3-0, 2 KO) – 4 rounds, ligero

