Leslie Gallardo habla de los retos de estar en la obra teatral Zafira

Leslie Gallardo, creadora mexicana de contenido, participará en la obra de teatro Zafira, el alma del cabaret, junto a su exsuegra, la actriz cubana Niurka Marcos.

La joven, conocida por participar en realities shows como Los 50, La Casa de los Famosos y Acapulco Shore, le contó al programa De Primera Mano algunos detalles de esta experiencia.

“Claro, me siento nerviosa, mana, por supuesto, sería falso yo decir ‘no, estoy bien tranquila’. Creo que este nervio y esta adrenalina es lo que me propulsa para seguir trabajando en mí, en mi carrera”, indicó.

Leslie Gallardo participa en la puesta en escena “Zafira, el Alma del Cabaret”. Crédito: Mezcalent

La mexicana explicó que se ocupó en prepararse y por eso recibió clases de improvisación teatral y de otros aspectos para dar lo mejor de sí. “Mi misión más grande es llegar a la altura de ellos (el resto del elenco), es llegar a este punto de que todos nos sintamos exactamente igual”.

Leslie aseguró que ha recibido el apoyo de su director, compañeros y hasta de Niurka Marcos, con quien mantiene una buena relación.

La joven explicó que la vedette es una persona a la que quiere y respeta: “Hoy no es mi exsuegra, simplemente es Niurka Marcos y es una compañera de trabajo”.

Agregó que ambas son muy maduras, inteligentes y profesionales y por eso hay un gran amor entre ellas a pesar de que terminó con Emilio Osorio hace un tiempo.

Zafira es una oportunidad para ver a Leslie en esta faceta, en la que busca demostrar su versatilidad en la industria del entretenimiento.

Varios usuarios han reaccionado a esta publicación a su declaración con mensajes como: “Aplausos por sus comentarios y excelente actitud”, “Felicidades por Leslie Gallardo que hable en la entrevista de como se preparó para hacer su trabajo, y que no la defina como artista con quién salió de novia y ella ya era actríz y mil respetos y apoyo a su carrera”.

Sigue leyendo:

· Romina Marcos dice que es homosexual y muestra a su novia

· Niurka Marcos envía mensaje a su hija tras hacer pública su relación con su novia

· Exnovio de Romina Marcos opinó sobre su noviazgo con una mujer