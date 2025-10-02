Niurka Marcos regresa al teatro con la obra Zafira 

La actriz cubana Niurka Marcos no solo está feliz porque el año que viene se casa con su novio Bruno, sino también por los proyectos que está por asumir en su carrera, como su regreso al teatro con la obra Zafira.

La exparticipante de La Casa de los Famosos habló con el programa De Primera Mano, de Imagen Televisión, sobre este espectáculo en el que demostrará su talento como vedette.

Niurka Marcos en Zafira

“Zafira va a nacer el día 17 (de octubre), es una obra musical, pero también de comedia, muy divertida para toda la audiencia. Es un formato único porque una de las características importantes de Zafira es romper esa cuarta pared y la participación con la audiencia, con la gente que esté de visita”, comentó.

La ‘mujer escándalo’, como también es conocida, aseguró que muchas de las escenas van a surgir del momento, por lo que prometió improvisación, sorpresas y travesuras.

Esta pieza teatral será la oportunidad para que Niurka Marcos y sus compañeros demuestren su histrionismo y sensualidad en escena. “Hay mucha belleza acá para escoger”, aseguró.

En la entrevista, afirmó que la obra será estrenada en la Ciudad de México. “Todo va de la mano, hay algunos aspectos que no debo decirles porque es parte de la estrategia de la producción, solo quiero decirles que cada detalle es sorpresa para beneficio y experiencia de la audiencia”, comentó.

Un dato interesante es que en el elenco está Leslie Gallardo, expareja de su hijo Emilio Osorio. “Nos llevamos muy bien, es una niña muy linda. Cuando estuvo en la familia se trató como familia y ahorita qué bonito que llegó la oportunidad de trabajar juntas. Estamos muy emocionados, todos, incluyendo a Leslie”, destacó.

La artista también habló de su boda, que celebrarán el año que viene, pero antes hará un viaje con su familia a Europa.

