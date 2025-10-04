Lorenzo Méndez rechaza despliegue que el ICE hará en el Super Bowl

Lorenzo Méndez, cantante de música regional mexicana, criticó el despliegue que funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) harán el día del Super Bowl, cuando se presente el reguetonero Bad Bunny.

El artista habló con varios reporteros del anuncio de que el Conejo Malo dará el show de medio tiempo, una noticia que ha llenado de orgullo a los latinos, pues será la primera vez que ocurra una presentación en solitario de un cantante de habla hispana en este evento.

“Eso es racismo, carnal. Yo estaba viendo un partido de fútbol americano y cuando vi que iba a estar Bad Bunny, dije que iba a haber racismo”, comentó el ex de Chiquis Rivera.

Luego de esto, explicó que el reguetonero debería continuar con sus intenciones de presentarse en el medio tiempo del Super Bowl, pues como cantante tiene como objetivo entretener a la gente.

Confirman que el ICE estará desplegado el día del Super Bowl

Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, confirmó que los funcionarios estarán presentes en las afueras del Levi’s Stadium, en la ciudad de Santa Clara (California) cuando hagan el Super Bowl.

En una entrevista con The Benny Show, Noem dijo: “Estaremos por todas partes. Haremos cumplir la ley. No deberías venir al Super Bowl a menos que seas un ciudadano estadounidense respetuoso de la ley”.

Además de esto, criticó a la NFL por la decisión que tomaron: “La NFL es una porquería y ganaremos. Son tan débiles. Defenderemos a Estados Unidos. No podrán dormir por las noches. Ya lo arreglaremos”.

Ahora, quedan muchas dudas de si Bad Bunny seguirá adelante con el espectáculo o si, por el contrario, prefiere proteger a algunos migrantes que no tengan estatus legal y quieran ir a verlo al recinto.

