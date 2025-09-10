Bad Bunny explica que no actuará en Estados Unidos con su gira debido a redadas de ICE

El cantante puertorriqueño Bad Bunny está cerca de terminar su exitosa residencia de 30 conciertos en Puerto Rico y comenzará su gira mundial “Debí Tirar Más Fotos” en noviembre, pero no tocará en Estados Unidos en ninguna de las 57 fechas.

Ya se sabía que Bad Bunny no se presentaría en Estados Unidos con esta nueva gira, a pesar del enorme éxito que su música ha tenido en ese país durante los últimos años. En una entrevista para I-D Magazine el artista boricua habló abiertamente sobre varios aspectos de su residencia ‘No me quiero ir de aquí’ en Puerto Rico y explicó el motivo por el que decidió no llevar su gira a Estados Unidos.

Según explicó en la entrevista, Bad Bunny no se presentará con su gira en Estados Unidos debido a las redadas ejecutadas por ICE pra detener y deportar a los inmigrantes latinos que se encuentren indocumentados en Estados Unidos, una práctica que ha caracterizado los primeros mees de gobierno del presidente Donald Trump. Bad Bunny explicó no quería que sus conciertos se convirtieran en un lugar donde agentes de ICE realizaran redadas y tampoco quería poner en riesgo a sus fans latinos en ese país.

El artista boricua aclaró que las veces que no se presentó en Estados Unidos no fue por razones de odio y aseguró que al presentarse en Puerto Rico los latinos puertorriqueños de Estados Unidos podían viajar a la isla para asistir a uno de sus conciertos.

“Hubo muchas razones por las que no me presenté en Estados Unidos, y ninguna de ellas fue por odio; he actuado allí muchas veces. Todos [los espectáculos] han sido un éxito. Todos han sido magníficos. He disfrutado conectar con latinos que han estado viviendo en Estados Unidos. Pero específicamente, para una residencia aquí en Puerto Rico, siendo un territorio no incorporado de Estados Unidos… La gente de Estados Unidos podía venir a ver el concierto. Los latinos y puertorriqueños de Estados Unidos también podían viajar aquí, o a cualquier parte del mundo. Pero estaba el problema de que, por ejemplo, el maldito ICE podría estar afuera [de mi concierto]. Y es algo que estábamos hablando y que nos preocupaba mucho”, dijo Bad Bunny.

En junio de este año Bad Bunny aclaró a Variety que no recorrería Estados Unidos para promocionar su sexto álbum de estudio, lanzado en enero de este año.

Con respecto a su residencia en el Coliseo de Puerto Rico, Bad Bunny quiso volver a sus raíces con su álbum y llevar a la realidad todo lo que representa su más reciente trabajo discográfico.

“Quería traer el álbum a la realidad, [mostrar]. Es el campo. Es un poco de nuestro pasado, de nuestra cultura, de lo que es la bomba, pero con mi sonido, el sonido de ahora, del futuro. Es una fiesta, es nostalgia, es lucha… es romance. Quería combinar todos esos elementos en un solo evento. Tiene la alegría y la vibra de fiesta de Un Verano Sin Ti , pero esta vez la puertorriqueñidad está más presente que nunca. El orgullo, el sentido de patria que une generaciones”, dijo en la entrevista.

