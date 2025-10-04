Obligaron a madre inmigrante a prostituirse: tres acusados en Queens, Nueva York

Kwai Ling Chan, su esposo Bobby Chen y Tashi Chimchu fueron acusados ​​de tráfico sexual por obligar a una mujer colombiana a tener relaciones sexuales a cambio de dinero en un supuesto burdel en Flushing, Queens (NYC).

A la mujer le dijeron que debía pagar una cuota de $14,000 dólares para traer a su hija de 10 años a Estados Unidos desde Colombia, según un comunicado de la Fiscalía de Distrito de Queens.

“Están acusados ​​de victimizar a una joven madre de dos hijos que intentaba reunirse con su hija menor de edad. Con demasiada frecuencia, las víctimas de tráfico sexual se sienten obligadas a ceder ante exigencias abusivas. La Oficina de Trata de Personas de mi oficina trabaja en estrecha colaboración con el Departamento de Policía de Nueva York y nuestros proveedores de servicios asociados para enjuiciar a los traficantes, a la vez que proporciona recursos a las víctimas para que puedan escapar de su situación de forma segura. Si usted es víctima, le insto a que busque ayuda contactando a mi oficina al 718-286-6548”, declaró la fiscal de distrito, Melinda Katz

Chan (47) y Chen (38), ambos residentes en Simonson St en Elmhurst, comparecieron el lunes ante el tribunal por seis cargos de tráfico sexual, y más por promoción de la prostitución. Chimchu (34) fue acusado además de posesión ilegal de material nocivo. Su audiencia estaba pendiente. Si son declarados culpables del cargo principal, los tres acusados ​​enfrentan hasta 25 años de prisión. Peter Vallone, juez de la Corte Suprema, ordenó a los esposos Chan y Chen regresar a la corte el 12 de noviembre.

La fiscal Katz declaró que, según los cargos y la acusación formal, Chan conoció a la víctima en junio de 2025. En ese momento acordaron una tarifa de $14,000 dólares para traer a su hija desde Colombia, diciéndole que podía pagar la deuda trabajando como masajista en un apartamento ubicado en el número 43-17 de Union St. Además, le dijeron que no era necesario tener relaciones sexuales con los clientes.

Chan exigió la posesión de los pasaportes tanto de la víctima como de su hija de 6 años, quien ya se encontraba en Estados Unidos y se negó a devolverlos hasta que la deuda de la víctima fuera saldada. También supuestamente aumentó el monto tras una supuesta infracción cometida por la hispana.

Poco después de que la víctima comenzara a trabajar en el local como masajista, un cliente le exigió sexo a cambio de dinero y ella se negó. Chan supuestamente le dijo que debía acceder a la demanda sexual o su hija mayor no sería traída a Estados Unidos. También amenazó verbalmente a la hija menor de la víctima para obligar a su madre a continuar con la prostitución.

Entre el 6 de julio y el 4 de septiembre, la víctima fue obligada a tener relaciones sexuales con clientes a cambio de dinero varios días a la semana, y el dinero se entregaba a Chan o a su esposo, Chen. Además, entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre, el acusado Chimchu presuntamente trabajó en el local organizando citas, negociando precios y usando el teléfono celular de la empresa para programar citas con clientes que respondían a anuncios de prostitución. Presuntamente cobraba el dinero que se entregaba a los esposos cómplices.

El 4 de septiembre, miembros de la División de Control VICE del Departamento de Policía de Nueva York realizaron una operación encubierta en el salón de masajes y arrestaron a Chimchu y Chan. Los agentes también recuperaron una pistola de gas pimienta de Chimchu. El acusado Chen fue arrestado al llegar a la comisaría para ver cómo estaba su esposa a primera hora de la mañana siguiente.

Los tres acusados ​​permanecen detenidos desde su arresto. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

La semana pasada Howard Rubin (70), ex corredor de bolsa que se hizo famoso en Wall Street gracias a un libro sobre la firma Salomon Brothers, fue acusado de tráfico sexual y fraude bancario. En julio Marilyn Roque fue sentenciada tras declararse culpable de traficar sexualmente a una menor salvadoreña y obligarla a trabajar sin remuneración, informó la Fiscalía del Distrito de Queens (NYC).

En otro caso similar, ese mes Hugo Hernández Velázquez, identificado como líder de una red familiar mexicana de tráfico sexual internacional que golpeaba y obligaba a las víctimas a abortar, fue sentenciado a 188 meses de prisión (15 años) en un tribunal de Brooklyn (NYC) y luego será deportado.

Sus hermanos Ernesto y Giovanni Hernández Velázquez, los otros acusados ​​en el caso, fueron condenados a 210 meses de prisión cada uno tras declararse igualmente culpables en el mismo tribunal. Y su hermana Arcelia, quien se declaró culpable de una violación de la Ley Mann, fue sentenciada a tiempo cumplido tras pasar aproximadamente 60 meses bajo custodia estadounidense. La Ley Mann fue aprobada en 1910 y considera un delito federal transportar mujeres de un estado del país a otro para “propósitos inmorales”.

En marzo fue sentenciado a 22 años de prisión el “súper” hispano de un edificio en Manhattan acusado de violar y torturar durante seis años a una inmigrante de Paraguay. También ese mes Michael Eguino, capellán del Departamento de Policía de Nueva York conocido como “Father Mike”, fue arrestado en un motel en El Bronx (NYC) y acusado de patrocinar la prostitución.

En 2023 cuatro miembros de una familia hispana residente en Queens (NYC) fueron declarados culpables en Brooklyn de dirigir una operación de prostitución de menores traídas desde México que duró años y de sobornar a un policía. Una de las víctimas es sobrina de la líder del grupo.

En 2022 Birmania “Nancy” Rincón, una ex residente de Teaneck (NJ) que había huido a Colombia, fue arrestada al regresar al país como sospechosa de dirigir una red de prostitución en Nueva York y Nueva Jersey con mujeres latinas. También ese año cinco integrantes de una familia mexicana que operaban una red familiar de tráfico sexual desde México a Nueva York y otros estados fueron sentenciados a largas penas de prisión ese mismo mes.

A fines de 2021 la fiscal distrital de Queens alertó que gran parte de la actividad de tráfico sexual ocurre cerca de los centros de transporte, incluyendo aeropuertos y estaciones. Y destacó que los hoteles “dan una sensación de anonimato” al cometer ese crimen.

El año pasado se reportó un alarmante incremento de violaciones en hogares y calles, incluyendo víctimas menores y ancianas en los cinco condados de NYC. Según la policía, la mayoría de las abusos sexuales siguen sin denunciarse.

Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) publicaron un estudio en 2020 que califica la violencia sexual en adultos mayores como “un importante problema de salud pública con un gran impacto en las víctimas y sus pares, sus descendientes y la comunidad”, pero que ha sido poco investigado.

El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) alertó desde 2020 sobre un aumento en los casos de pornografía infantil por el mayor tiempo de adultos y niños en línea usando las redes sociales. En 2006 el Departamento de Justicia (DOJ) creó el Project Safe Childhood (Proyecto Niñez Segura), una iniciativa nacional para combatir la creciente epidemia de explotación y abuso sexual infantil.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda