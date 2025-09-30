Modelos torturadas en apartamento de lujo en Nueva York: ex ejecutivo Wall St acusado

Howard Rubin (70), ex corredor de bolsa que se hizo famoso en Wall Street gracias a un libro sobre la firma Salomon Brothers, fue acusado en Nueva York de tráfico sexual y fraude bancario.

Según la fiscalía federal, durante más de cinco años Rubin utilizó un elegante penthouse alquilado en Metropolitan Tower (146 West 57th, Manhattan) como un “calabozo” sexual, atrayendo a mujeres y dejándolas mutiladas y con moretones. Algunas de las víctimas eran ex modelos de Playboy que fueron ubicadas a través de las redes sociales o páginas de modelaje, indicó ABC News.

Supuestamente Rubin llevaba a las mujeres al ático, a pocas cuadras de Central Park, donde una habitación estaba pintada de rojo, insonorizada y equipada con dispositivos para usar con ellas, según una acusación formal presentada en el Tribunal Federal de Distrito Brooklyn.

Junto con su asistente personal, Jennifer Powers (45), al parecer Rubin reclutó y pagó a al menos media docena de mujeres para que participaran en prácticas de ataduras y sadomasoquismo, pero los actos excedían con creces lo que las mujeres se habían comprometido, destacó The New York Times.

Powers fue la principal responsable de la logística de la trata, según la fiscalía, incluyendo el reclutamiento y pago de las mujeres, la organización de acuerdos de confidencialidad entre ellas y la toma de notas sobre los encuentros y si Rubin los disfrutaba.

La fiscalía afirmó que Rubin se aprovechó de las mujeres, muchas de las cuales eran especialmente vulnerables debido a sus antecedentes de adicción y abuso. El ex ejecutivo fue arrestado el viernes 26 en su casa de alquiler en Fairfield, Connecticut, y horas después compareció ante la jueza Peggy Kuo en el Tribunal Federal de Distrito de Brooklyn, donde se declaró “no culpable” de los cargos. Powers fue arrestada en Texas y se disponía a ser trasladada a Brooklyn.

Ambos fueron acusados ​​de transportar personas a través de las fronteras estatales con fines de prostitución. Además de tráfico sexual, Rubin también fue acusado de fraude bancario. Ambos ​​podrían ser condenados a cadena perpetua si son declarados culpables.

Si bien se les dijo a las mujeres que podían usar una “palabra de seguridad” para detener cualquier encuentro sexual, según los fiscales, a menudo no podían pronunciarla porque estaban amordazadas o Rubin simplemente ignoraba sus súplicas. La habitación solía permanecer cerrada con llave durante los encuentros, mientras las mujeres eran electrocutadas, golpeadas y violadas, detalló un comunicado de la fiscalía.

También se les proporcionó a las víctimas grandes cantidades de drogas y alcohol antes de sus actos sexuales, según la fiscalía, a pesar de los términos del acuerdo de confidencialidad. En un encuentro, Rubin le dio a una víctima un sedante que la dejó inconsciente para que él pudiera recrear una fantasía de violación, según la acusación.

En total, Rubin y Powers gastaron al menos un $1 millón de dólares en la red, que funcionó de 2009 a 2019, según la fiscalía. Las mujeres fueron traficadas al penthouse que Rubin alquiló por 18,000 dólares al mes, de 2011 a 2017, según documentos judiciales.

Los acuerdos de confidencialidad, que Rubin guardaba en el penthouse, estipulaban que las mujeres asumían los riesgos de la actividad, que él no les había proporcionado drogas ni alcohol y que no hablarían públicamente de los actos sexuales. Si violaban el acuerdo, tendrían que pagarle a Rubin $500,000 dólares, según la fiscalía.

En 2017 Rubin y Powers fueron demandados en un caso civil que involucraba a las víctimas. En 2022 un jurado declaró al Rubin responsable de trata y le ordenó pagar $3,9 millones de dólares.

Rubin hablaba alegremente de sus hazañas con Powers a través de mensajes enviados desde su correo electrónico de trabajo, según la fiscalía. En un mensaje de 2013, Rubin afirmó que la actividad dejaba a una mujer “dolorida y con moretones durante probablemente una semana”.

La fiscalía afirmó que Rubin también amenazó a los testigos en su caso civil y le dijo a alguien que había contactado a un sicario para atacar a las mujeres que lo demandaron, según la fiscalía, aunque en realidad nunca contrató a uno. Tara McGrath, fiscal federal, dijo que había docenas de víctimas más que no habían sido nombradas en los documentos judiciales, y que Rubin había confiado en otras 10 personas para llevar a cabo el plan que no habían sido acusadas.

Según McGrath, Rubin continuó con su tráfico sexual incluso después de ser demandado en 2017. “La criminalidad aquí ha continuado”, declaró la fiscal federal.

Benjamin Rosenberg, abogado de Rubin, refutó las afirmaciones del gobierno de que su cliente había intimidado a las víctimas, describiéndolo como un hombre de familia que dedicaba mucho tiempo al cuidado de sus nietos, tarea que deseaba continuar mientras estaba en libertad bajo fianza. Rubin había sufrido un derrame cerebral en julio, según declaró.

La jueza Kuo ordenó su detención, alegando su intimidación a las víctimas y afirmando que los numerosos teléfonos celulares hallados al ser detenido sugerían que el Rubin estaba “planeando o intentando evadir algo”.

Rubin apareció de forma destacada en el libro de Michael Lewis de 1989 “Liar’s Poker”, sobre Salomon Brothers. Según el libro, Rubin se incorporó a la firma en 1982 y se hizo conocido como uno de sus operadores más astutos. Se marchó en 1985 para obtener un salario considerablemente mayor en Merrill Lynch.

El caso civil por trata de personas representó una caída en desgracia. Cuando testificó en 2022 Rubin insistió en que todos los encuentros sexuales habían sido consensuados. “Soy una persona casada. Trabajo en Wall Street”, declaró entonces al jurado, según Bloomberg. “Intento mantener mi vida privada en privado”.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Casos similares

El caso de Rubin recuerda el del millonario neoyorquino Jeffrey Epstein, quien se suicidó en una cárcel en Manhattan en 2019 esperando juicio por tráfico sexual de mujeres, incluyendo menores de edad. Su detención y la de su amiga y mano derecha Ghislaine Maxwell sacudió al mundo social, empresarial y hasta político dentro y fuera de Nueva York, dado que su círculo de amistades incluía al ex presidente Bill Clinton, al entonces mandatario Donald Trump, el cineasta Woody Allen, la modelo Naomi Campbell y especialmente el Príncipe Andrés de Inglaterra. En 2023 JPMorgan Chase llegó a un acuerdo de $75 millones de dólares con el gobierno de las Islas Vírgenes de Estados Unidos por una demanda que alega que el banco permitió esos delitos.

En octubre del año pasado Mike Jeffries, ex director ejecutivo de la marca de ropa Abercrombie & Fitch, y uno de sus coacusados ​​se declararon “no culpables” de los cargos de tráfico sexual y prostitución interestatal en su comparecencia en el tribunal federal de Central Islip en Long Island (NY).

En diciembre Michael Olson, ahora ex ejecutivo inmobiliario de la ciudad de Nueva York, se declaró culpable de drogar y violar a una adolescente de 14 años en habitaciones de hotel en Queens y Manhattan. También ese mes tres hermanos multimillonarios fueron acusados ​​de tráfico sexual en Nueva York.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda