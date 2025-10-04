Sentencian a 8 años a mujer por intento de asesinato de un juez supremo de Maryland

Una mujer fue condenada el viernes a 8 años de prisión por intento de asesinato del juez del Tribunal Supremo, Brett Kavanaugh en 2022.

Sophie Roske, de 26 años, originaria de California, escuchó la sentencia dictada por el Tribunal de Distrito de Washington D.C Estados Unidos para el Distrito de Columbia, que le condena 97 meses de prisión.

Roske, identificada por el sistema judicial como mujer transgénero, se entregó a la policía en junio de 2022 antes de atacar al magistrado. En abril de 2025 se declaró culpable del delito y mostró remordimiento por sus acciones.

La jueza Deborah Boardman consideró atenuante que se entregara voluntariamente, lo que permitió reducir la pena frente a los 30 años solicitados por la fiscalía. La condena incluye además liberación supervisada de por vida.

El ataque planeado por Roske ocurrió en junio de 2022, cuando viajó desde California hasta Maryland con la intención de ingresar a la residencia del juez Kavanaugh y asesinarlo. Fue detenida por la policía antes de cometer el acto, portando armas y un cuchillo, lo que permitió que el ataque fuera frustrado sin víctimas.

Brett Kavanaugh, de 58 años, es juez del Tribunal Supremo desde 2018. Su confirmación generó polémica por acusaciones de conducta sexual inapropiada y su participación en fallos controvertidos sobre derechos reproductivos, armas y migración.

Sigue leyendo: