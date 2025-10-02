Hombre de Kansas mata a su abuela porque lo criticaba por “cómo lavaba la ropa”: Policía

Isaiah Langkiet, un hombre de 24 años en Kansas mató a puñaladas a su abuela de 64 años, identificada como Elvera Langkiet, tras una discusión doméstica en la que ella lo criticó por “cómo lavaba la ropa” y lo “ridiculizaba constantemente”, según documentos judiciales.

El ataque ocurrió la noche del 30 de agosto en una vivienda de South Fern Road, en Wichita. Fue el propio Langkiet quien llamó al 911 para confesar lo ocurrido. Cuando los agentes llegaron, lo encontraron en el porche trasero y lo arrestaron de inmediato, según Law&Crime.

Dentro de la casa hallaron a la víctima con graves heridas en el cuello y el torso superior. Antes de ser trasladada al Hospital St. Francis, Elvera dijo a los oficiales que había sido atacada por su nieto, a quien describió como alguien con “demonios” y con “algo mal en él”.

Los médicos informaron que sufrió tres heridas profundas en el cuello, descritas como “casi fatales”. A pesar de sobrevivir inicialmente, la mujer murió el 3 de septiembre tras rechazar más tratamiento. La autopsia concluyó que la causa de la muerte fueron complicaciones derivadas de las lesiones, clasificadas como homicidio.

En la declaración jurada revisada por Law&Crime, Langkiet admitió que había discutido con su abuela esa mañana por la forma en que lavaba la ropa.

Aseguró que la bofeteó y, luego, enfurecido, tomó un cuchillo de cocina de 20 centímetros con el que la apuñaló varias veces. También dijo a los investigadores que estaba “cansado de que lo molestara” y que quería “volver a la cárcel”.

Actualmente el hombre enfrenta cargos de intento de asesinato en primer grado, agresión doméstica y violación de una orden de protección.

Un juez ordenó que sea sometido a una evaluación de competencia mental en un plazo de 60 días. Langkiet permanece detenido en la cárcel del condado de Sedgwick con una fianza fijada en $500,000 dólares.

