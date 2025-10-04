Trump comparte video en el que celebra posible acuerdo entre Palestina e Israel

WASHINGTON – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este viernes un posible acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamás, luego de que el grupo islamista palestino accediera a liberar a todos los rehenes israelís bajo los términos expresados por el mandatario estadounidense, y agradeció el apoyo internacional.

Trump publicó en las cuentas de la Casa Blanca un video de un minuto y 10 segundos en el que asegura que “todos recibirán un trato justo” y que las negociaciones están cerca de suceder.

El mandatario agregó que espera que los rehenes sean liberados y entregados a sus familias, así como expresó un agradecimiento a los países involucrados.

“En muchos sentidos esto no tiene precedentes (…) todos estaban unidos en el deseo de que esta guerra terminara por el bien del Oriente Medio y estamos cerca de lograrlo”, agregó Trump.

La reacción del mandatario llegó después del comunicado oficial del grupo islamista Hamás donde acepta liberar rehenes para iniciar negociaciones, razón por la cual Trump pidió a Israel frenar los bombardeos a Gaza.

El plan de 20 puntos que presentó el lunes en la Casa Blanca, aceptado por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, propone el fin inmediato de la guerra, la liberación de los rehenes de Hamás y la formación de un gobierno de transición para Gaza, que estaría supervisado por el mandatario estadounidense y el ex primer ministro británico Tony Blair.

Dicha hoja de ruta también contempla la desmilitarización de la Franja y la posibilidad de negociar en el futuro un Estado palestino, algo descartado, sin embargo, por el primer ministro israelí.

