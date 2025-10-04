Yankees arrancan Serie Divisional cayendo por paliza ante Blue Jays

El agotamiento que produjo la serie de tres juegos por el comodín ante Boston Red Sox parece haber dejado sin fuerza a los New York Yankes, que este sábado cayeron vapuleados 10-1 ante Toronto Blue Jays en el primero de la Serie Divisional de la Liga Americana.

En lo que fue un debut caliente Vladimir Guerrero Jr., Toronto consiguió ponerse al frente en la serie ante los Yankees consiguiendo la primera victoria en playoffs desde 2016, en aquél entonces el cuarto juego de la Serie de Campeonato del nuevo circuito.

Guerrero Jr. sacudió a los Mulos desde el mismo primer episodio, demostrando que los números que ha acumulado en su corta carrera de temporada regular también pueden verse en playoffs.

Una recta a alta velocidad del abridor dominicano de Yankees, Luis Gil, al inicio del duelo, terminó con el batazo de Guerrero Jr. en la grada y marcó el inicio de una ofensiva local que anotó tres carreras en los primeros seis episodios y se destapó al cierre del encuentro.

Luke Weaver nuevamente el villano de Yankees

En la parte baja del séptimo Luke Weaver saltó a intentar preservar la diferencia por una carrera que había en el marcador, pero al igual que ocurrió en la serie ante Red Sox, su descontrol desde la loma fue el comienzo del fin para los Yankees.

Tras otorgar boleto y permitir par de hits, la labor desafortunada de Weaver afectó el bullpen que terminó permitiendo ocho carreras posterior la corta salida de Gil.

Luke Weaver has faced six batters this postseason:



Walk, double, single, walk, single, single pic.twitter.com/4o9FVWHVGZ — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) October 4, 2025

Cuatro carreras en ese inning y otras cuatro en la siguiente ofensiva culminaron con la paliza de Blue Jays sobre los Yankees, que estarán presionados por la historia tras caer en la jornada inaugural.

Según datos históricos, aquellos equipos que han ganado el primer partido de la Serie Divisional han terminado avanzando en el 72.4 % de las ocasiones (113 de 156).

Sin embargo, con el formato actual de tres juegos de local y dos de visitante para el equipo con mejor récord (2-2-1), aumenta el porcentaje con la clasificación a la Serie de Campeonato a 74.1 % (40 de 54).

El segundo duelo entre Toronto y Nueva York se llevará a cabo este domingo en el Rogers Centre, en el que, según reportes, se enfrentarán Max Fried (Yankees) ante Trey Yesavage (Blue Jays).

Sigue leyendo: